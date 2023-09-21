Сергей Бобровский: «Летом ходил в горы в Адыгее. Издалека видел пару медведей. Интересно посмотреть на них в их мире»

Теги Флорида Сергей Бобровский НХЛ Хоккей

Сергей Бобровский рассказал, что видел медведей в горах Адыгеи.

«У меня было хорошее лето. Я увиделся с друзьями, семьей, немного попутешествовал. Бывал на природе, ходил в горы. Мне это нравится. Это на юге России, Адыгея. Мы были там три дня. Поднялись в горы, потом вернулись.

Катались на лошадях. Было здорово. Это один из лучших способов расслабиться – побыть на природе. Там тебе не нужен телефон, ты просто живешь моментом, дышишь хорошим воздухом.

Издалека мы видели пару медведей. Интересно посмотреть на них в их мире. Конечно, мы старались держаться от них как можно дальше. Сохраняли дистанцию. Они были довольно большими», – сказал вратарь «Флориды» Сергей Бобровский

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5 комментариев

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Apol
Я запасся попкорном перед новостями, связанными с интервью Задорова. В комментах будет весело
+6
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xa-xa
Да, да лучше издалека..
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Dinara V
Интересно понаблюдать за гигантами. Видела видео с Камчатки о медведях. Какие же они лапочки. Но в жизни очень страшно быть рядом, видимо.
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Mephi027
Если бы я увидел медведя в прямой досягаемости от себя, бежал бы со всех ног.

А он так спокойно говорит - хотел посмотреть поближе в естественной среде, ну ещё бы подошёл потискал его, за холку потрепал.

Железные нервы!
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Поговорим о разном
Очень понимаю эмоции Сергея. И согласна, что такие места - лучшее для отдыха от городской обстановки. Была на Домбае несколько лет назад. Очень понравилась горная местность. И первый раз в жизни (в 55 лет) села на лошадь. Было очень страшно, но справилась и эмоции от езды офигенно интересные и восхитительные. Сергей молодой и его лошадь не должна пугать. Из всех мест (где была по жизни) - Карелия и горы Домбая: самые лучшие! Чистый воздух и спокойствие от городской суеты - самый хороший отдых!!! Вот медведей я не видела. И ладно. А Серей настоящих увидел. И Мишки Бостонские уже скоро будут рядом с ним. Будут близко. И будут бить в его ворота шайбы. Справится? Желаю ему удачи! Вратарь хороший он.
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