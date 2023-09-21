Сергей Бобровский: «Летом ходил в горы в Адыгее. Издалека видел пару медведей. Интересно посмотреть на них в их мире»

Сергей Бобровский рассказал, что видел медведей в горах Адыгеи.

«У меня было хорошее лето. Я увиделся с друзьями, семьей, немного попутешествовал. Бывал на природе, ходил в горы. Мне это нравится. Это на юге России, Адыгея. Мы были там три дня. Поднялись в горы, потом вернулись.

Катались на лошадях. Было здорово. Это один из лучших способов расслабиться – побыть на природе. Там тебе не нужен телефон, ты просто живешь моментом, дышишь хорошим воздухом.

Издалека мы видели пару медведей. Интересно посмотреть на них в их мире. Конечно, мы старались держаться от них как можно дальше. Сохраняли дистанцию. Они были довольно большими», – сказал вратарь «Флориды»