Никитин о 4:1 с минским «Динамо»: «Локомотиву» не хватает солидности. Взросление идет. Большая заслуга вратаря в этой победе»

Игорь Никитин высказался после матча против минского «Динамо» (4:1).

«Несмотря на счет, мы прекрасно понимаем, что большая заслуга вратаря в этой победе. Хотя мы достаточно уверенно играли в первой половине матча, но нам не хватает солидности. Взросление идет. Может быть, это и к лучшему, чтобы не испытывать иллюзии.

Много большинства у соперника и ненужных удалений, которые выбивали из колеи и игрового ритма. Но победа есть победа, поэтому мы довольны. Готовимся к следующей игре.

Игра в неравных стала ключевой? У них был большой штраф. В меньшинстве много хорошего сделали. В большинстве – хорошо, что забили. Но из этого и складывается игра. Просто неравные составы создают рваный ритм. Некоторые сидели на лавке, некоторые – много играли. Такие матчи не каждый может играть, особенно – молодые хоккеисты.

Квартальнов? Очень благодарен за годы, проведенные вместе с Дмитрием Вячеславовичем. Мы понимали, что это первый матч для « » дома и будет ажиотаж. Классно играть при полных трибунах. Повторюсь, в начале мы уверенно играли. Здесь никакой подоплеки в противостоянии с не было, рядовой матч, но разве что первый домашний для «Динамо».

Мы пытаемся найти причину таких поражений, как было от «Сочи» (0:5). Нам удалось скорректировать определенные вещи. Гол в начале, скорее всего, сказался на хозяевах. Сложно начинать матчи с такого», – сказал главный тренер « » .