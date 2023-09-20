Ротенберг после 4:1 с «Северсталью»: «Жаль как пчела, порхай как бабочка, да? Сегодня так получилось. Здорово, когда наши воспитанники забивают в таких ключевых играх»

Теги Северсталь СКА болельщики КХЛ Роман Ротенберг Валентин Зыков Владимир Алистров Николай Поляков Хоккей

Роман Ротенберг процитировал Мохаммеда Али после победы над «Северсталью».

СКА прервал серию из 5 поражений, обыграв «Северсталь» (4:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Что стало ключевым в этом матче?

– Мы очень благодарны нашим болельщикам, полные трибуны на каждой игре. И благодарны всем, кто нас поддерживает постоянно, в любой ситуации. Те люди, которые нас критикуют, – это нас гонит вперед.

Хочу отметить, что в предыдущих матчах мы отрезками тоже очень хорошо играли, а сегодня мы целостно сыграли, стабильно, очень хорошо командно. Но есть над чем работать дальше.

– Как вам дубль Зыкова и две передачи Полякова?

– Это здорово, когда воспитанники нашего клуба забивают голы в таких ключевых играх, берут на себя. И Али [Владимир Алистров] здорово сыграл… Жаль как пчела, порхай как бабочка, да? Сегодня так получилось, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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21 комментарий

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Владислав Свидзинский
Алистров - воспитанник явно белорусский
Зыков - воспитанник ЦСКА
Никишин - воспитанник г.Орел
По большому счету, только Поляков воспитанник и тот голов не забил. Вот скажите, разве Йозе нормальный человек?
+22
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Dmitriy Racheev
Порхай как бабочка, жаль, что не боксер.
И не тренер
+9
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йозе марино
вот для это фразы Алистров и был обменен из Минска))
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-1
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Сергей Богодухов
Дибил
+6
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Ебздрогыч
Он уже не Йозе Марино, он уже Рома Али!
+8
-4
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gukmamop
жаль как пчела, порхай как бабочка, обосновывай как Йозе
+3
0
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Snow11
А почему эта игра , была такой уж ключевой?
+2
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IVAN-67
Натуральный .......... а дальше вы всё поняли.
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ДИОНИС
Ну что, Роман, уже полегчало?
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Lanc
Для заголовка новости об этой победе нужно было оставить только слово "Жаль"
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IVAN-67
Он явно болен!
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ottomann
Рома пей таблетки!!!
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Machine Head
Блокада Ленинграда , Мохамед Али - такой винегрет циничный в голове у человека .
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shafigullin.manufacture
Все на Никольскую!
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Skiff orda
Это что то новое от Йозыча)
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a.n.melnikov11111985@icloud.com
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ГнатьСКАвВХЛ
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Fleury Flower 29
Ответ Владислав Свидзинский
Алистров - воспитанник явно белорусский Зыков - воспитанник ЦСКА Никишин - воспитанник г.Орел По большому счету, только Поляков воспитанник и тот голов не забил. Вот скажите, разве Йозе нормальный человек?
Зыков питерский
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Machine Head
Ответ Fleury Flower 29
Зыков питерский
Он только родился в Санкт -Петербурге , а закончил хоккейную школу ЦСКА.
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