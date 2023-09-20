Ротенберг после 4:1 с «Северсталью»: «Жаль как пчела, порхай как бабочка, да? Сегодня так получилось. Здорово, когда наши воспитанники забивают в таких ключевых играх»

Роман Ротенберг процитировал Мохаммеда Али после победы над «Северсталью».

СКА прервал серию из 5 поражений, обыграв «Северсталь» (4:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Что стало ключевым в этом матче?

– Мы очень благодарны нашим болельщикам, полные трибуны на каждой игре. И благодарны всем, кто нас поддерживает постоянно, в любой ситуации. Те люди, которые нас критикуют, – это нас гонит вперед.

Хочу отметить, что в предыдущих матчах мы отрезками тоже очень хорошо играли, а сегодня мы целостно сыграли, стабильно, очень хорошо командно. Но есть над чем работать дальше.

– Как вам дубль Зыкова и две передачи Полякова?

– Это здорово, когда воспитанники нашего клуба забивают голы в таких ключевых играх, берут на себя. И Али [Владимир Алистров] здорово сыграл… Жаль как пчела, порхай как бабочка, да? Сегодня так получилось, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.