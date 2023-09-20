Заварухин об игре с «Металлургом»: «Парни бились друг за друга. 21 блокированный бросок – это победа. Где-то мы упустили и отдали одно очко сопернику»

Николай Заварухин высказался после матча против «Металлурга» (1:2 Б).

«Была вязкая игра, много борьбы. Встретились равные соперники. Мы имели хорошие шансы на контратаках. Подвела реализация.

Мы здорово начали, было хорошее большинство, немного поменяли розыгрыш. Потом пропустили ненужный гол. Во втором периоде имели моменты, но не реализовали их. Здорово сыграл вратарь соперника.

В третьем периоде команды играли по счету. Старались больше действовать от обороны и не пропустить контратаки.

После прошлой игры поговорили с ребятами. Непозволительно играть так много в меньшинстве с любым соперником. Сегодня понравились лавка и содержание игры.

Парни бились друг за друга, ловили шайбы на себя. 21 блокированный бросок – это, считаю, победа. Где-то мы упустили и отдали одно очко сопернику при таком объеме работы», – сказал главный тренер « » .

«Металлург» выиграл 7 из 8 последних матчей. «Автомобилист» проиграл 3-ю игру подряд