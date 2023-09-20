Заварухин об игре с «Металлургом»: «Парни бились друг за друга. 21 блокированный бросок – это победа. Где-то мы упустили и отдали одно очко сопернику»

Теги Металлург Мг Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Хоккей

Николай Заварухин высказался после матча против «Металлурга» (1:2 Б).

«Была вязкая игра, много борьбы. Встретились равные соперники. Мы имели хорошие шансы на контратаках. Подвела реализация.

Мы здорово начали, было хорошее большинство, немного поменяли розыгрыш. Потом пропустили ненужный гол. Во втором периоде имели моменты, но не реализовали их. Здорово сыграл вратарь соперника.

В третьем периоде команды играли по счету. Старались больше действовать от обороны и не пропустить контратаки.

После прошлой игры поговорили с ребятами. Непозволительно играть так много в меньшинстве с любым соперником. Сегодня понравились лавка и содержание игры.

Парни бились друг за друга, ловили шайбы на себя. 21 блокированный бросок – это, считаю, победа. Где-то мы упустили и отдали одно очко сопернику при таком объеме работы», – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

«Металлург» выиграл 7 из 8 последних матчей. «Автомобилист» проиграл 3-ю игру подряд

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2 комментария

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fregat96
Сегодня, несмотря на проигрыш, играли во втором периоде норм. Если так дальше, то очки будут. А то уж подумалось, что сливают Николаича.
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oldgordon
После последних невзрачных четырех матчей сегодня была игра, похожая на командную. Приятно удивил Трямкин. Галкин играл уверенно, доказывает, что может быть первым номером. Есть проблемы со входом в зону, ну и большинство оставляет желать лучшего.
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