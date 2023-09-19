Разин о 4:2 с «Автомобилистом»: «Металлург» забил очень важный третий гол, когда вдруг дал сопернику шанс отыграться»
Андрей Разин оценил победу «Металлурга» над «Автомобилистом» (4:2) в КХЛ.
«Сегодня многое получилось. Мы играли дисциплинированно, мало теряли шайбу в средней зоне. Сработало большинство. Забили очень важный третий гол, когда вдруг дали сопернику шанс отыграться.
Очень понравился третий период. Контролировали игру и заслуженно победили», – сказал главный тренер «Металлурга».
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