Разин о 4:2 с «Автомобилистом»: «Металлург» забил очень важный третий гол, когда вдруг дал сопернику шанс отыграться»

Андрей Разин оценил победу «Металлурга» над «Автомобилистом» (4:2) в КХЛ.

«Сегодня многое получилось. Мы играли дисциплинированно, мало теряли шайбу в средней зоне. Сработало большинство. Забили очень важный третий гол, когда вдруг дали сопернику шанс отыграться.

Очень понравился третий период. Контролировали игру и заслуженно победили», – сказал главный тренер « ».