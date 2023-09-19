Разин о 4:2 с «Автомобилистом»: «Металлург» забил очень важный третий гол, когда вдруг дал сопернику шанс отыграться»

Теги Металлург Мг Автомобилист КХЛ Андрей Разин Хоккей

Андрей Разин оценил победу «Металлурга» над «Автомобилистом» (4:2) в КХЛ.

«Сегодня многое получилось. Мы играли дисциплинированно, мало теряли шайбу в средней зоне. Сработало большинство. Забили очень важный третий гол, когда вдруг дали сопернику шанс отыграться.

Очень понравился третий период. Контролировали игру и заслуженно победили», – сказал главный тренер «Металлурга».

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3 комментария

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krasno-siniyman
Ну да там Авто два раза доехало до ворот и два раза забросило, был обидно
Коробкин в огне, 8 очков в 8 играх, настоящий бульдог на льду))
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+2
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Stepan Moris
Все норм! Играли сами и давали играть Авто. Две одинаковые ошибки. Нужно сделать выводы, исключить подобное и продолжать играть в хоккей Разина! ВПЕРЕД МАГНИТКА!!!
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