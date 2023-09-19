Рассейкин перешел в АКМ из «Юности» за 100 тысяч долларов. От него требуют отказаться от работы с агентом Никитой Квартальновым (Артур Хайруллин)

Теги Автомобилист переходы ВХЛ Юность-Минск Никита Квартальнов высшая лига Беларусь Максим Рассейкин деньги АКМ Хоккей

Форвард Максим Рассейкин перешел в АКМ из «Юности» за 100 тысяч долларов.

Ранее стало известно, что тульский клуб ВХЛ купил права на 25-летнего игрока у «Автомобилиста» за 60 миллионов рублей. 

Таким образом, в общей сложности переход Рассейкина обошелся клубу примерно в 70 млн рублей. 

В нынешнем сезоне Рассейкин сыграл в чемпионате Беларуси 5 матчей, в которых набрал 3 (2+1) очка. 

«Непонятное развитие ситуации с Максимом Рассейкиным. АКМ заплатил 60 млн «Автомобилисту» за права на игрока и еще – 100 тысяч долларов «Юности».

При этом сразу после подписания контракта в клубе Рассейкина заставляют отказаться от сотрудничества с агентом Никитой Квартальновым и предлагают другого агента.

И это при том, что он поспособствовал переходу в данную организацию. Что происходит? Что будет дальше? Наблюдаем», – сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин. 

Отметим, что пресс-служба минчан подтвердила переход Рассейкина в АКМ в обмен на денежную компенсацию. Отмечается, что россиянин был самым высокооплачиваемым игроком «Юности». 

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1 комментарий

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Ярик01
Середняк пердива покупает за 70 млн. руб. хоккеиста. Мощно.
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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