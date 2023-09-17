Гатиятулин о 2:1 с «Автомобилистом»: «Трактор» вышел заряженным с первых секунд, было хорошее движение, нацеленность на ворота»

Теги Трактор Автомобилист КХЛ Анвар Гатиятулин Хоккей

Анвар Гатиятулин оценил победу «Трактора» над «Автомобилистом» в КХЛ.

«Атмосфера праздничная, полный стадион. Болельщики – это наш шестой игрок, здорово поддерживали нас. Поэтому мы не имели права проигрывать. Вышли заряженные с первых секунд, было хорошее движение, нацеленность на ворота, самоотверженно сыграли в обороне.

Как настраивали команду в концовке? Сказали ребятам, что ни в коем случае нельзя отходить от своего плана. Сопернику нужно было отыгрываться, поэтому он поддавливал. Нам нужно было быстрее принимать решения, и ребята с этим справились.

В моментах, которые случались после ошибок, здорово сыграл Фукале», – сказал главный тренер «Трактора».

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