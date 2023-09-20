Разин о матче с «Автомобилистом»: «Гребенкин вышел заряженный. Играл не без ошибок, но отмечу его напор и настрой. Иностранцы с ним добавили»

Теги Металлург Мг Автомобилист КХЛ Андрей Разин Владислав Еременко Никита Гребенкин Хоккей

Андрей Разин подвел итоги матча против «Автомобилиста» (2:1 Б).

«Хорошо выиграть у прямого конкурента два домашних матча. Соперник играл строго от обороны. Старались ее взламывать, искали варианты.

Опасно было нарываться на контратаки – хорошо, что их было совсем мало. Хорошо, что быстро ответили на пропущенный гол в меньшинстве и сравняли счет. Молодцы, что здорово оборонялись в овертайме.

Гребенкин сегодня вышел заряженный. Играл не без ошибок, но отмечу его напор и настрой. Иностранцы с ним добавили сегодня. Гол, когда мы сравняли счет, нам очень сильно помог.

Посмотрим, будем ли в будущем менять вратаря в овертайме. Ситуации бывают разные. Сегодня была мысль, что у нас очень много хороших буллитеров. Причем есть ребята, которые не попали в состав участников буллитной серии, но тоже достойны. Может, и нет смысла рисковать», – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

«Металлург» выиграл 7 из 8 последних матчей. «Автомобилист» проиграл 3-ю игру подряд

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1 комментарий

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Stepan Moris
Супер команду собрал РА! Подтянуть большинство, реализацию, меньше ошибок в передачах и все пучком. Приятно смотреть на самоотдачу игроков. Коробкин продолжает удивлять.
Один вопрос: неужели во всем Магнитогорске нельзя найди красивую девушку интервьюера? Ну невозможно смотреть на этого паклатого!!!
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