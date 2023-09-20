Форвард «Сагино» Жугин: «Металлург» предлагал контракт, но я выбрал Канаду. Это моя мечта. В OHL выше скорости и больше внимания от скаутов»

Теги Металлург Мг юниорская лига Онтарио КХЛ Гелф Сагино импорт-драфт CHL Спорт-Экспресс Хоккей

Форвард «Сагино» Валентин Жугин рассказал о решении уехать в лигу Онтарио.

В прошлом сезоне 18-летний форвард набрал 34 (17+17) очка в 60 играх за «Гелф». В 6 играх плей-офф добавил 3 (2+1) балла. В межсезонье нападающий сменил команду.

– Почему в 2021 году переехали в Канаду?

– После сезона-2020/21, который я отыграл в МХЛ, агент предложил поехать в Канаду. Я согласился. Это моя мечта – играть в Канаде. До этого меня выбрали на европейском импорт-драфте. Причем заранее знал, какой это будет клуб, – через агента мне передали, что команда заинтересована во мне. Так и сложился отъезд.

– «Металлург» пытался вас сохранить?

– Да. Мне предлагали контракт, но выбрал Канаду. Мне хотелось развиваться в той лиге. В OHL выше скорости, плюс больше внимания от скаутов.

– «Гелф» любит приглашать россиян. До вас в клубе играли Гоголев, Саморуков, Торопченко, Чайка. В чем секрет?

– Наш генеральный менеджер любит русских. Поэтому всегда приглашали много ребят из нашей страны. Сейчас, правда, русских и белорусов запретили выбирать на импорт-драфте – поэтому наших игроков стало меньше, – сказал Жугин. 

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Strannix
Чувак, играть нужно ради игры, а не ради скаутов.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий