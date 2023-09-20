Форвард «Сагино» Жугин: «Металлург» предлагал контракт, но я выбрал Канаду. Это моя мечта. В OHL выше скорости и больше внимания от скаутов»

Форвард «Сагино» Валентин Жугин рассказал о решении уехать в лигу Онтарио.

В прошлом сезоне 18-летний форвард набрал 34 (17+17) очка в 60 играх за « ». В 6 играх плей-офф добавил 3 (2+1) балла. В межсезонье нападающий сменил команду.

– Почему в 2021 году переехали в Канаду?

– После сезона-2020/21, который я отыграл в МХЛ, агент предложил поехать в Канаду. Я согласился. Это моя мечта – играть в Канаде. До этого меня выбрали на европейском импорт-драфте. Причем заранее знал, какой это будет клуб, – через агента мне передали, что команда заинтересована во мне. Так и сложился отъезд.

– « » пытался вас сохранить?

– Да. Мне предлагали контракт, но выбрал Канаду. Мне хотелось развиваться в той лиге. В OHL выше скорости, плюс больше внимания от скаутов.

– «Гелф» любит приглашать россиян. До вас в клубе играли Гоголев, Саморуков, Торопченко, Чайка. В чем секрет?

– Наш генеральный менеджер любит русских. Поэтому всегда приглашали много ребят из нашей страны. Сейчас, правда, русских и белорусов запретили выбирать на импорт-драфте – поэтому наших игроков стало меньше, – сказал Жугин.