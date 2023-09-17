СКА не использовал все 6 попыток в большинстве в матче с «Сибирью». У команды Ротенберга 18-я реализация из 23 команд КХЛ

СКА ни разу не забил в большинстве из шести попыток в матче с «Сибирью».

Команда тренера проиграла « » (1:2) в игре Фонбет чемпионата .

Питерцы имели шесть возможностей для реализации лишнего, в том числе один раз в формате «5 на 3», но не забили ни одного гола.

На данный момент СКА забил 5 голов в большинстве из 34 попыток (14,7%).

Имея в составе Сергея Толчинского, Арсения Грицюка, Алекса Гальченюка, Брендана Лайпсика, Александра Кадейкина, Марата Хайруллина и Александра Никишина, СКА демонстрирует 18-й показатель по игре в большинстве в лиге из 23 команд.

занимает 19-е место по показателю реализации большинства, «Металлург» – 20-е, «Нефтехимик» – 21-е, « » – 22-е, «Сибирь» – 23-е. При этом каждый из названных клубов имел меньше попыток для реализации, чем СКА.