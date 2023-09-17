СКА не использовал все 6 попыток в большинстве в матче с «Сибирью». У команды Ротенберга 18-я реализация из 23 команд КХЛ

Теги Металлург Мг Сибирь ЦСКА Локомотив Нефтехимик СКА КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

СКА ни разу не забил в большинстве из шести попыток в матче с «Сибирью».

Команда тренера Романа Ротенберга проиграла «Сибири» (1:2) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Питерцы имели шесть возможностей для реализации лишнего, в том числе один раз в формате «5 на 3», но не забили ни одного гола.

На данный момент СКА забил 5 голов в большинстве из 34 попыток (14,7%). 

Имея в составе Сергея Толчинского, Арсения Грицюка, Алекса Гальченюка, Брендана Лайпсика, Александра Кадейкина, Марата Хайруллина и Александра Никишина, СКА демонстрирует 18-й показатель по игре в большинстве в лиге из 23 команд.

ЦСКА занимает 19-е место по показателю реализации большинства, «Металлург» – 20-е, «Нефтехимик» – 21-е, «Локомотив» – 22-е, «Сибирь» – 23-е. При этом каждый из названных клубов имел меньше попыток для реализации, чем СКА.

13 комментариев

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Machine Head
Сибирь в прямом смысле выгрызла победу . Столько кирпичей парни приняли на себя - 28 блокированных бросков . Это огромная помощь голкиперу . Гоняли соперника по бортам и углам не давай создать ничего серьезного. Боролись на каждом участке поля , вытаскивали из себя резервы играя по две смены из -за пробросов , но нашли в себе силы довести матч до победы . Красавцы! Если так будете играть и дальше , то многим попортите нервы .
+13
-1
+12
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Maxim Shumov
Ответ Nick Crosier
На сей раз какие отговорки придумает Ротенберг.
Ветер сегодня дул в сторону ворот ски
+6
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+6
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Марсель Объелся
Когда у тебя большинство разыгрывает Никишин, а ты реализуешь только 5 из 34, это просто смешно
+5
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+5
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Nick Crosier
На сей раз какие отговорки придумает Ротенберг.
+3
0
+3
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юрий зайцев
Вся страна ждёт!!!!!!! Когда он уволит себя?????? Человек который посмотрел 800 матчей по хоккею. Сколько у Нас таких мажоров? Когда-то должно это закончится))))
+3
0
+3
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Олег
Сибирь молодчики, побеу выгрызли....
Но а Ромки учить уроки......
+1
0
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antoha-1988
Ответ Nick Crosier
На сей раз какие отговорки придумает Ротенберг.
Лёд был скользкий
+1
0
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Ыжык
Шафранов, голову с плеч
+1
-1
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Илья Ганин
Ларионов следующий
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Maxim Shumov
Судьи давали неправильное большинство, которое нельзя реализовать!
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ДнепрЧемпион1983
Судья виноват. Ни разу 5 на 3 не было
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Ноябрьский Набат
Северсталь не подведите "этот челендж"🙏
Дискотека должна продолжаться...
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versus_
Предпоследний абзац не вписывается в формат новости, странно такое читать.
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