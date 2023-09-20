Юрий Новиков: «СКА – элитная команда. Там все на высшем уровне. Надо верить, работать, тогда результат придет»

Юрий Новиков высказался о выступлении СКА на старте сезона-2023/24.

Клуб из Санкт-Петербурга потерпел 5 поражений подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Когда специалисты пытаются объяснить или проанализировать выступление команд, то это просто взгляд со стороны. Команда – это настолько сложный механизм, что законы, которые действовали в ее отношении вчера, сегодня не работают.

Я здесь всегда привожу пример циклических видов спорта, где рассчитан каждый шаг и гребок. И все равно идут сбои. А в спортивных играх есть противодействие соперника. Команда может быть готова, но соперник ей мешает. Разобраться в этом очень сложно.

Я учился во времена, когда лжеспециалисты что-то высчитывали и говорили, что, дескать, вы здесь недоработали, у вас не получится. Это все от лукавого. Самое главное – уверенность, физическое и психологическое здоровье коллектива.

СКА – элитная команда. Я понимаю, когда лихорадит клуб из нижней части турнирной таблицы. С этим сложнее разобраться, потому что там состав слабее. В СКА же все на высшем уровне. Надо верить, работать, и тогда результат придет.

Под результатом имею в виду , для них это реально. Основной этап сезона – это плей-офф, где кубок разыгрывается. Сейчас нетоповые команды могут играть на равных с лидерами. Это развитие для них. Стоит лидерам недоработать, и результат становится другим», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.