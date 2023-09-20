Юрий Новиков: «СКА – элитная команда. Там все на высшем уровне. Надо верить, работать, тогда результат придет»
Юрий Новиков высказался о выступлении СКА на старте сезона-2023/24.
Клуб из Санкт-Петербурга потерпел 5 поражений подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Когда специалисты пытаются объяснить или проанализировать выступление команд, то это просто взгляд со стороны. Команда – это настолько сложный механизм, что законы, которые действовали в ее отношении вчера, сегодня не работают.
Я здесь всегда привожу пример циклических видов спорта, где рассчитан каждый шаг и гребок. И все равно идут сбои. А в спортивных играх есть противодействие соперника. Команда может быть готова, но соперник ей мешает. Разобраться в этом очень сложно.
Я учился во времена, когда лжеспециалисты что-то высчитывали и говорили, что, дескать, вы здесь недоработали, у вас не получится. Это все от лукавого. Самое главное – уверенность, физическое и психологическое здоровье коллектива.
СКА – элитная команда. Я понимаю, когда лихорадит клуб из нижней части турнирной таблицы. С этим сложнее разобраться, потому что там состав слабее. В СКА же все на высшем уровне. Надо верить, работать, и тогда результат придет.
Под результатом имею в виду Кубок Гагарина, для них это реально. Основной этап сезона – это плей-офф, где кубок разыгрывается. Сейчас нетоповые команды могут играть на равных с лидерами. Это развитие для них. Стоит лидерам недоработать, и результат становится другим», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.
СКА после 5 поражений подряд: Галя, у нас отмена!
Что там элитного? Или кто?
Беззубые нападающие, плюшевые защитники, вратарь с кистей от синей пропускает прямой бросок…
так кто там элита?!?
Тренер?!? тут согласен, бородатый, в костюмчике, с большой мошной…
Юрий, не надо стараться, глубже уже не получится)