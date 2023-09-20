Юрий Новиков: «СКА – элитная команда. Там все на высшем уровне. Надо верить, работать, тогда результат придет»

Теги СКА Юрий Новиков КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Юрий Новиков высказался о выступлении СКА на старте сезона-2023/24.

Клуб из Санкт-Петербурга потерпел 5 поражений подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Когда специалисты пытаются объяснить или проанализировать выступление команд, то это просто взгляд со стороны. Команда – это настолько сложный механизм, что законы, которые действовали в ее отношении вчера, сегодня не работают.

Я здесь всегда привожу пример циклических видов спорта, где рассчитан каждый шаг и гребок. И все равно идут сбои. А в спортивных играх есть противодействие соперника. Команда может быть готова, но соперник ей мешает. Разобраться в этом очень сложно.

Я учился во времена, когда лжеспециалисты что-то высчитывали и говорили, что, дескать, вы здесь недоработали, у вас не получится. Это все от лукавого. Самое главное – уверенность, физическое и психологическое здоровье коллектива.

СКА – элитная команда. Я понимаю, когда лихорадит клуб из нижней части турнирной таблицы. С этим сложнее разобраться, потому что там состав слабее. В СКА же все на высшем уровне. Надо верить, работать, и тогда результат придет.

Под результатом имею в виду Кубок Гагарина, для них это реально. Основной этап сезона – это плей-офф, где кубок разыгрывается. Сейчас нетоповые команды могут играть на равных с лидерами. Это развитие для них. Стоит лидерам недоработать, и результат становится другим», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.

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7 комментариев

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Andrew Suhanov
"Вера - поповское слово"... Любого другого тренера уже все эти выступающие давно бы сожрали, но тут у нас уникум на " троне"..
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Антон Некрасов
блевантинные высказывания про блевантинный клуб ...
+5
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Ебздрогыч
СКА перед сезоном: Галя, у нас элитка!
СКА после 5 поражений подряд: Галя, у нас отмена!
+3
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Камбоджа134
Посмотрел игру с Сибирью,
Что там элитного? Или кто?
Беззубые нападающие, плюшевые защитники, вратарь с кистей от синей пропускает прямой бросок…
так кто там элита?!?
Тренер?!? тут согласен, бородатый, в костюмчике, с большой мошной…
Юрий, не надо стараться, глубже уже не получится)
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sd4fmwrvz8
Там денег дохерище просто со всей страны обогощаются,тоже мне элита , так и в Африке клуб такой можно создать элитный на халявные бабки
+1
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Ми Ша
Любим, помним …
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9wkbc9rjcb
Во лизнул, зачет…..
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