Помощник генменеджера «Филадельфии»: «Мичков был расстроен, что не играл в СКА. В России молодой парень должен прикусить язык и работать»

Помощник генменеджера «Флайерс» высказался о переходе Матвея Мичкова в «Сочи».

На драфте НХЛ-2023 Мичков был выбран «Филадельфией» в первом раунде под общим 7-м номером.

11 сентября стало известно, что игрок вернулся в «Сочи» из СКА в аренду.

В нынешнем сезоне он провел 1 игру в составе СКА, сыграв всего 06:12. За «Сочи» он сыграл 3 матча и отметился 3 передачами.

«Я знаю, что он был на связи с [директором по развитию игроков] Райли Армстронгом. Есть какое-то приложение, с помощью которого он может переводить. Замула на связи, регулярно беседует с ним. Мы поддерживаем связь с его агентом.

Матвей был очень расстроен тем, что не играл. У него была цель попасть в самую результативную лигу, но он сидел там, а у них в составе около 40 игроков. Очевидно, он был расстроен.

Будучи молодым парнем в России, ты должен прикусить язык и просто взяться за работу, надеяться, что сможешь сыграть. Я думаю, то, что он вернулся в «Сочи», означает, что он просто хочет играть, а это все, что меня волнует.

Он молодой парень, ему нужно играть. Он очень целеустремленный, очень сосредоточенный. Он будет получать много минут и возможностей», - сказал помощник генерального менеджера «Филадельфии» Брент Флар.