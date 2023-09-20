Третьяк о неудачах ЦСКА и СКА: «Все встанет на свои места, думаю. Мы желаем армейским клубам найти свою игру, они остаются фаворитами»

Теги ЦСКА СКА ФХР Владислав Третьяк КХЛ Сочи ТАСС Хоккей

Владислав Третьяк высказался о неудачах ЦСКА и СКА на старте сезона.

ЦСКА с 7 очками в 8 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ занимает 8-е место в таблице Западной конференции, СКА с 4 очками в 7 играх – 10-е. 

«Думаю, что все встанет на свои места, потому что ЦСКА и СКА – клубы, у которых есть опыт и прекрасный состав.

Сейчас трудно оценивать каждую команду. Но зато есть интерес, тот же клуб «Сочи» сейчас набрал чуть ли не больше очков, чем за весь сезон.

Мы желаем ЦСКА и СКА – тоже армейскому клубу – найти свою игру. Думаю, они исправят ошибки и восстановят свое мастерство и свое положение в турнирной таблице.

Они остаются фаворитами, по составу они одни из сильнейших команд», – сказал президент ФХР.

У СКА и ЦСКА рекордно плохие старты. В нашем хоккее революция?

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5 комментариев

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Strannix
Мы тоже им желаем - пролететь мимо плэй-офф
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Ебздрогыч
Вообще за последнее время никто так не дискредитировал российскую армию так, как армейские хоккейные клубы. А это, между прочим, статья
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Rodgeras
Вся страна желает обратного!
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Александр Медушев
Безусловно. ЦСКА в принципе не форсирует результаты в начале сезона, в СКА видимо тоже поняли - цена сентябрьских побед околонулевая
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Johanson8987
А че, сайт стал официальным пабликом ска и ЦСКА? Не надоело?
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