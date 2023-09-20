Третьяк о ЦСКА и деле Федотова: «Если команда забивает одну шайбу, причем тут вратарь? Я в свое время знал, что Харламов и Михайлов точно забьют три»

Владислав Третьяк не связывает проблемы ЦСКА с делом Ивана Федотова.

Московский клуб с 7 очками в 8 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ занимает 8-е место в таблице Западной конференции.

Вратарь провел за армейцев уже 4 матча в этом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ (90,1% сэйвов, коэффициент надежности 2,42), несмотря на дисквалификацию от ИИХФ до конца календарного года.

«Если ЦСКА забивает одну шайбу, то причем тут вратарь? Вратарь имеет право на ошибку, я в свое время имел право даже на две ошибки, потому что я знал, что и точно забьют три шайбы.

Поэтому надо забивать, тогда и легче играть станет», – сказал президент ФХР.