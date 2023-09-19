Владислав Третьяк: «Горжусь, что 21 год представлял ЦСКА на международных соревнованиях. У великого тренера Тарасова была одна цель – побеждать везде»

Владислав Третьяк гордится, что представлял ЦСКА на международных соревнованиях.

19 сентября в Госдуме открылась выставка, посвященная 100-летию клуба «ЦСКА – 100 лет побед».

«Большая честь – поздравить мой родной клуб с этой датой. Горжусь, что 21 год я представлял ЦСКА на всех международных соревнованиях.

У великого тренера Тарасова была одна цель – побеждать везде. И мы брали на себя обязательства выиграть Олимпийские игры, чемпионаты мира.

И не зря олимпийский огонь на Играх в Сочи зажигали два армейца – Ирина Роднина и Владислав Третьяк. Наш прославленный клуб действительно многое сделал для развития советского и российского спорта», – заявил экс-игрок ЦСКА и сборной СССР, а ныне президент ФХР и депутат Госдумы Владислав Третьяк.