Третьяк о смерти поэта Добронравова: «Песня «Трус не играет в хоккей» стала гимном всех хоккеистов. Он приезжал на Олимпиады, болел за нас»
Владислав Третьяк назвал песню «Трус не играет в хоккей» гимном всех хоккеистов.
Песня была написана Николаем Добронравовым и Сергеем Гребенниковым на музыку Александры Пахмутовой в 1968 году.
Ранее стало известно, что поэт Добронравов умер на 95-м году жизни.
«Он прожил очень яркую и интересную жизнь, потому что его творчество связывало его с деятелями культуры, искусства, спорта. Он был везде свой, потому что отражал душу тех людей, с кем он дружил, кого знал, и писал потрясающие стихи, на которые потом накладывались песни.
Песня «Трус не играет в хоккей» стала гимном всех хоккеистов. Я помню, что выходил на площадку под эту музыку в майке сборной и ЦСКА. И всегда эта песня звала к победам.
Я много раз с ним встречался, был знаком. На Олимпиады он приезжал со своей женой Александрой Пахмутовой, болел за нас на трибунах, давал концерты на Олимпиадах в узком кругу.
Он действительно легенда нашей поэзии и друг спорта», – сказал президент Федерации хоккея России и трехкратный олимпийский чемпион Третьяк.
Добронравому царствие небесное. Талантище был от Бога!