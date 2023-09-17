Третьяк о смерти поэта Добронравова: «Песня «Трус не играет в хоккей» стала гимном всех хоккеистов. Он приезжал на Олимпиады, болел за нас»

Теги ЦСКА ФХР происшествия Владислав Третьяк сборная СССР КХЛ ТАСС музыка Хоккей

Владислав Третьяк назвал песню «Трус не играет в хоккей» гимном всех хоккеистов.

Песня была написана Николаем Добронравовым и Сергеем Гребенниковым на музыку Александры Пахмутовой в 1968 году. 

Ранее стало известно, что поэт Добронравов умер на 95-м году жизни.

«Он прожил очень яркую и интересную жизнь, потому что его творчество связывало его с деятелями культуры, искусства, спорта. Он был везде свой, потому что отражал душу тех людей, с кем он дружил, кого знал, и писал потрясающие стихи, на которые потом накладывались песни.

Песня «Трус не играет в хоккей» стала гимном всех хоккеистов. Я помню, что выходил на площадку под эту музыку в майке сборной и ЦСКА. И всегда эта песня звала к победам.

Я много раз с ним встречался, был знаком. На Олимпиады он приезжал со своей женой Александрой Пахмутовой, болел за нас на трибунах, давал концерты на Олимпиадах в узком кругу.

Он действительно легенда нашей поэзии и друг спорта», – сказал президент Федерации хоккея России и трехкратный олимпийский чемпион Третьяк.

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4 комментария

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Максим Седов
Ладно хоть сейчас Владик про катки не вспомнил.
Добронравому царствие небесное. Талантище был от Бога!
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Angelgirl
Всяких в хоккее хватает и жизнь это показала, но песня хорошая.
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vatto
что с этой песней все носятся...?....поэзия это плант и пэйдж...
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kidur
Слова его песен остались в памяти не одного поколения. Добрая память поэту!..
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