Губернатор Хабаровского края об «Амуре»: «Пошумим в плей‑офф. Промежуточная задача – закончить первую половину сезона в тройке»

Губернатор Хабаровского края рассказал о задачах «Амура» в текущем сезоне.

После 7 игр в Фонбет Чемпионате КХЛ клуб с 7 очками занимает восьмое место в Восточной конференции.

– Ждете не только выхода в плей‑офф, но и хорошего выступления в Кубке Гагарина, как у «Адмирала» этой весной?

– Да, пошумим в плей‑офф. Задача поставлена, чтобы в плей‑офф команда выходила уверенно, а не в последний момент. Для этого первую половину чемпионата надо заканчивать в тройке, чтобы потом не догонять.

Это промежуточная задача, за нее мы тоже готовы отблагодарить и тренера, и игроков. Задачу нужно решать сразу, браться, как говориться, за гуж.

Неплохой старт на выезде говорит, что и эта довольно амбициозная промежуточная задача выполнима, – сказал , являющийся председателем попечительского совета « ».

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