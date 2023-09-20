Губернатор Хабаровского края об «Амуре»: «Пошумим в плей‑офф. Промежуточная задача – закончить первую половину сезона в тройке»

Теги Амур КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Михаил Дегтярев Хоккей

Губернатор Хабаровского края рассказал о задачах «Амура» в текущем сезоне.

После 7 игр в Фонбет Чемпионате КХЛ клуб с 7 очками занимает восьмое место в Восточной конференции.

– Ждете не только выхода в плей‑офф, но и хорошего выступления в Кубке Гагарина, как у «Адмирала» этой весной?

– Да, пошумим в плей‑офф. Задача поставлена, чтобы в плей‑офф команда выходила уверенно, а не в последний момент. Для этого первую половину чемпионата надо заканчивать в тройке, чтобы потом не догонять.

Это промежуточная задача, за нее мы тоже готовы отблагодарить и тренера, и игроков. Задачу нужно решать сразу, браться, как говориться, за гуж.

Неплохой старт на выезде говорит, что и эта довольно амбициозная промежуточная задача выполнима, – сказал Михаил Дегтярев, являющийся председателем попечительского совета «Амура». 

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7 комментариев

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Артем Арсеньев
Бараки на проспекте лучше рассели, обещалкин.
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Dmitry Nizovtsev
Ответ Артем Арсеньев
Бараки на проспекте лучше рассели, обещалкин.
Все барачники не поместятся в его загородный дворец и на яхту
+2
0
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Andy
В тройке...Этот человек далек о положении дел в КХЛ.
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ЧакЧак
еще один мечтатель
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Andy
Ответ Александр Трофимов
Совсем два разных региона, причем здесь Адмирал.
Спасибо за урок географии жертва еге.
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Krypton92
Ответ Артем Арсеньев
Бараки на проспекте лучше рассели, обещалкин.
Зачем? Это бездуховно
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