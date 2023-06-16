Хабаровский губернатор Дегтярев об «Амуре»: «Там, где Никитин, там порядок. Такая поговорка в межэлитной среде. Путь к 2026 году – Кубок Гагарина»

Теги Амур КХЛ Кубок Гагарина Политика Матч ТВ Михаил Дегтярев Хоккей

Губернатор Хабаровского края поделился мнением о задаче «Амура» выиграть Кубок Гагарина.

– После прошлого сезона сменили тренерский штаб. Команду возглавил Андрей Мартемьянов. Мы его поддержали.

Он системный тренер. Вместе с руководством клуба принимал непосредственное участие в селекционной работе.

Плюс новый президент клуба – первый вице‑губернатор Никитин, глава моей администрации.

Он очень сильный организатор. Там, где Никитин, там порядок. Есть такая поговорка у нас в межэлитной среде.

И, кстати, результаты «СКА‑Нефтяника» этому подтверждение: Никитин два года назад возглавил клуб, который был в руинах, а сегодня он без долгов, чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка России.

– Задача «Амура» в таком случае?

– Путь к 2026 году – [выиграть] Кубок Гагарина, – сказал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

4 комментария

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Раменки за Динамо
Хорошо обещать, зная, что до 2026 года ты в Хабаровске не доработаешь.
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Wayne Gretzky 99
Межэлитная среда…🤮
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johny_stavki
Ответ Раменки за Динамо
Хорошо обещать, зная, что до 2026 года ты в Хабаровске не доработаешь.
ахаха
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newdun
Я читал новость голосом Дегтярева🤦‍♂️
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