Хабаровский губернатор Дегтярев об «Амуре»: «Там, где Никитин, там порядок. Такая поговорка в межэлитной среде. Путь к 2026 году – Кубок Гагарина»

Губернатор Хабаровского края поделился мнением о задаче «Амура» выиграть Кубок Гагарина.

– После прошлого сезона сменили тренерский штаб. Команду возглавил Андрей Мартемьянов. Мы его поддержали.

Он системный тренер. Вместе с руководством клуба принимал непосредственное участие в селекционной работе.

Плюс новый президент клуба – первый вице‑губернатор Никитин, глава моей администрации.

Он очень сильный организатор. Там, где Никитин, там порядок. Есть такая поговорка у нас в межэлитной среде.

И, кстати, результаты «СКА‑Нефтяника» этому подтверждение: Никитин два года назад возглавил клуб, который был в руинах, а сегодня он без долгов, чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка России.

– Задача « » в таком случае?

– Путь к 2026 году – [выиграть] Кубок Гагарина, – сказал губернатор Хабаровского края .