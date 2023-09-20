«Каролина» хочет создать свой клуб АХЛ после разрыва с «Чикаго Вулвс». Взнос за вступление может составить 10+ млн долларов

Теги Каролина НХЛ АХЛ Чикаго Вулвс Эллиотт Фридман деньги Хендерсон Коачелла Вэлли Хоккей

«Каролина» хочет создать свой клуб АХЛ после разрыва с «Чикаго Вулвс».

На данный момент «Харрикейнс» являются единственным клубом НХЛ, у которого нет фарма в АХЛ. 

Клуб сотрудничал с «Чикаго Вулвс», но из-за ряда разногласий «волки» отказались продлевать договор о сотрудничестве и стали независимым клубом АХЛ

Новый фарм «Каролины» может стать 33-й командой АХЛ. 

«Исполнительный комитет АХЛ несколько раз собирался для рассмотрения этого вопроса и рекомендовал разрешить «Харрикейнс» выступить перед Советом управляющих в полном составе в октябре. Таким образом, все получат полную информацию. 

Некоторые категорически против возможного дисбаланса. Стоит также отметить, что 2 последние новые команды АХЛ – «Хендерсон» (фарм «Вегаса») и «Коачелла» (фарм «Сиэтла») заплатили по 10+ млн долларов в виде вступительного взноса. Хочет ли этого «Каролина»?» – написал инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман. 

 

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2 комментария

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Maxim Shumov
Надо по примеру Ротенберга сделать какие-нибудь Аризону и Анахайм своими фарм-клубами. Повис балластом контракт - в аренду в Аризону. Вырос проспект - забираем из Анахайма. Система👌🏻
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Сельмаш1930
Ответ Maxim Shumov
Надо по примеру Ротенберга сделать какие-нибудь Аризону и Анахайм своими фарм-клубами. Повис балластом контракт - в аренду в Аризону. Вырос проспект - забираем из Анахайма. Система👌🏻
только по уровню игроков ске будет фармом даже для Аризоны
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