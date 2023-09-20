«Каролина» хочет создать свой клуб АХЛ после разрыва с «Чикаго Вулвс». Взнос за вступление может составить 10+ млн долларов

«Каролина» хочет создать свой клуб АХЛ после разрыва с «Чикаго Вулвс».

На данный момент «Харрикейнс» являются единственным клубом , у которого нет фарма в АХЛ.

Клуб сотрудничал с « », но из-за ряда разногласий «волки» отказались продлевать договор о сотрудничестве и стали независимым клубом .

Новый фарм «Каролины» может стать 33-й командой АХЛ.

«Исполнительный комитет АХЛ несколько раз собирался для рассмотрения этого вопроса и рекомендовал разрешить «Харрикейнс» выступить перед Советом управляющих в полном составе в октябре. Таким образом, все получат полную информацию.

Некоторые категорически против возможного дисбаланса. Стоит также отметить, что 2 последние новые команды АХЛ – «Хендерсон» (фарм «Вегаса») и « » (фарм «Сиэтла») заплатили по 10+ млн долларов в виде вступительного взноса. Хочет ли этого « »?» – написал инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.