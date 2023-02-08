Пономарев о праздновании чемпионства в АХЛ: «Все очень сухо, это слишком скучно по меркам России. Даже бы в ВХЛ закатили большую вечеринку»
Василий Пономарев счел скучным празднование чемпионства в АХЛ.
– Все примерно понимают, как празднуют победу в Кубке Стэнли. Как в АХЛ отмечают Кубок Колдера?
– Честно говоря, хотелось бы побольше праздничных мероприятий. Все прошло как-то очень сухо. Мне казалось, что это глобальное событие, но нет.
Провели в ледовом дворце небольшую автограф-сессию с болельщиками.
На нее пришло достаточно много народу – одна из двух центральных трибун была полностью заполнена. Нам похлопали, мы раздали автографы, а потом просто посидели с командой в ресторане.
На финальную часть пришло все руководство, весь персонал арены.
Мне кажется, что по русским меркам это слишком скучно.
В России даже бы в ВХЛ закатили большую вечеринку. Здесь же никакого пьяного угара не было – все прошло очень сдержанно, – сказал нападающий системы «Каролины», выигравший в прошлом сезоне Кубок Колдера вместе с «Чикаго Вулвс».
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