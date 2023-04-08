«Чикаго Вулвс» планируют обойтись без партнера в НХЛ в следующем сезоне. Клуб АХЛ недоволен сотрудничеством с «Каролиной»

«Чикаго Вулвс» планируют обойтись без партнера в НХЛ в следующем сезоне

Сейчас клуб связан договором с «Каролиной», но недоволен текущим сотрудничеством.

В прошлом году «Вулвс» выиграли Кубок Колдера. Команда не принадлежит какому-либо клубу НХЛ, поэтому сама выбирает себе партнеров.

В последнее время в не выступали команды, не сотрудничающие с клубами НХЛ. Прошлый такой случай был в сезоне-1994/95.

«Философия «Каролины» изменилась. Прошлый год был успешным, мы развивали игроков, выиграли и дали «Харрикейнс» нескольких игроков, которые сейчас играют там на минимальных контрактах. Сейчас их философия нацелена исключительно на развитие.

Наша же философия такова: «Развиваемся и побеждаем». Некоторые клубы занимаются только развитием, а мы считаем, что победы в плей-офф – это и есть развитие, ребята учатся побеждать. Пришло время нам стать независимыми», – сказал многолетний генменеджер « » Уэнделл Янг.

Он также сообщил, что в случае реализации этого сценария клуб может сделать акцент на возвращение игроков из европейских лиг.

Отмечается, что решение клуба пока не является окончательным, хотя АХЛ уже дала добро на выступление без партнера в .

При этом «Чикаго» все равно придется соблюдать ограничение, согласно которому 13 из 18 полевых игроков в заявке на матч должны иметь не более 260 игр на профессиональном уровне.