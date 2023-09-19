Алексей Дементьев: «У ЦСКА какое-то катастрофическое невезение, как будто их кто-то сглазил. Окулов промахивается, Григоренко по шайбе не попадает – ужас»

Алексей Дементьев прокомментировал выступление ЦСКА на старте сезона.

Клуб проиграл пять из восьми матчей.

«Да, сейчас такое ощущение, как будто смотрим на турнирную таблицу вверх ногами. Я считаю, что у ЦСКА какое-то катастрофическое невезение происходит, как будто команду кто-то сглазил.

Ситуации, когда выходит на ворота и промахивается, когда по шайбе не попадает, – какой-то ужас.

Я бы не обращал внимания на то, что команда два года подряд забирала Кубок Гагарина. В ЦСКА состав практически не менялся, все друг друга знают. Все равно их потенциал видно – ребята играют системно. ЦСКА дает возможность соперникам играть в открытый хоккей.

Команда достаточно поздно начала тренировочный процесс. У них задача – быть в форме и быть готовыми к важным играм. Понимая историческую подоплеку ЦСКА, нужно представлять, что у тренерского штаба есть план по подготовке к сезону. Часто бывало, что команды отдавали себя полностью в регулярном чемпионате, а на плей-офф у них сил не оставалось.

Чемпионат длинный, и у меня нет никаких сомнений в том, что команда точно пройдет в игры на вылет», – сказал хоккейный агент и эксперт .