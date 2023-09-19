Алексей Дементьев: «У ЦСКА какое-то катастрофическое невезение, как будто их кто-то сглазил. Окулов промахивается, Григоренко по шайбе не попадает – ужас»

Теги ЦСКА КХЛ Алексей Дементьев Михаил Григоренко Константин Окулов Хоккей

Алексей Дементьев прокомментировал выступление ЦСКА на старте сезона.

Клуб проиграл пять из восьми матчей.

«Да, сейчас такое ощущение, как будто смотрим на турнирную таблицу вверх ногами. Я считаю, что у ЦСКА какое-то катастрофическое невезение происходит, как будто команду кто-то сглазил.

Ситуации, когда Окулов выходит на ворота и промахивается, когда Григоренко по шайбе не попадает, – какой-то ужас.

Я бы не обращал внимания на то, что команда два года подряд забирала Кубок Гагарина. В ЦСКА состав практически не менялся, все друг друга знают. Все равно их потенциал видно – ребята играют системно. ЦСКА дает возможность соперникам играть в открытый хоккей.

Команда достаточно поздно начала тренировочный процесс. У них задача – быть в форме и быть готовыми к важным играм. Понимая историческую подоплеку ЦСКА, нужно представлять, что у тренерского штаба есть план по подготовке к сезону. Часто бывало, что команды отдавали себя полностью в регулярном чемпионате, а на плей-офф у них сил не оставалось.

Чемпионат длинный, и у меня нет никаких сомнений в том, что команда точно пройдет в игры на вылет», – сказал хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев.

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6 комментариев

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Евгений Исаев
Фёдоров сглазил СКА, Ротенберг - ЦСКА... Как-то так, видимо)))))
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Святослав Федорович
В Бога не верю, а в карму очень даже. Господа Фёдоров и Ротенберг знакомятся с ней в полной мере в начале сезона
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k-kaprizov
Не надо было Капризова отжимать, вот и карма. Искренне желаю не попасть в плэй-офф.
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Магомед Саид Амирханов
ЦСКА сглазили - Ротенберг вошёл в чат
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Операция Ы
Осень 2022, ЦСКА 8-9 место, витязи/педо рвут КХЛ.... ))
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