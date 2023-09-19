Владислав Третьяк: «ЦСКА очень много сделал для развития советского, российского спорта. И сегодня тоже идет впереди»

Теги ЦСКА ФХР Владислав Третьяк Государственная дума КХЛ Политика Матч ТВ Хоккей

Владислав Третьяк отметил, что ЦСКА многое сделал для развития спорта.

Во вторник, 19 сентября, в Госдуме открылась выставка, посвященная юбилею клуба «ЦСКА – 100 лет побед».

Третьяк принял участие в мероприятии.

«Наш прославленный клуб очень много сделал для развития советского, российского спорта. И сегодня он тоже идет впереди.

И, конечно, самое главное сегодня, чтобы наши армейцы сохраняли те традиции, помнили наших ветеранов, которые всю свою жизнь отдали этому родному клубу», – сказал экс-игрок ЦСКА и сборной СССР, а ныне президент ФХР и депутат Госдумы Третьяк.

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2 комментария

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гога11
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xa-xa
А как же не ВСЁ, если , в команду тащили ВСЕХ, кто более, менее играл в других клубах..
Своего рода Зенит сегодня...
Кстати , справедливость восторжествовала, и Ска сейчас на том месте , где и должен был быть все эти годы 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🔥🔥🔥🔥🔥
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