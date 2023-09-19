Владислав Третьяк: «ЦСКА очень много сделал для развития советского, российского спорта. И сегодня тоже идет впереди»
Владислав Третьяк отметил, что ЦСКА многое сделал для развития спорта.
Во вторник, 19 сентября, в Госдуме открылась выставка, посвященная юбилею клуба «ЦСКА – 100 лет побед».
Третьяк принял участие в мероприятии.
«Наш прославленный клуб очень много сделал для развития советского, российского спорта. И сегодня он тоже идет впереди.
И, конечно, самое главное сегодня, чтобы наши армейцы сохраняли те традиции, помнили наших ветеранов, которые всю свою жизнь отдали этому родному клубу», – сказал экс-игрок ЦСКА и сборной СССР, а ныне президент ФХР и депутат Госдумы Третьяк.
Своего рода Зенит сегодня...
Кстати , справедливость восторжествовала, и Ска сейчас на том месте , где и должен был быть все эти годы 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🔥🔥🔥🔥🔥