Шуми Бабаев: «Нам не нужен Бэбкок, но в качестве тренера-консультанта в клубе КХЛ – неплохой вариант. У нас достаточно хороших тренеров»
Шуми Бабаев заявил, что Майк Бэбкок не нужен в КХЛ.
Канадец покинул пост главного тренера «Коламбуса» спустя два месяца после назначения из-за скандала с просмотром фотографий в телефонах хоккеистов команды.
«Майк Бэбкок нам не нужен. Надо давать нашим ребятам возможность развиваться. У нас достаточно хороших тренеров.
Тот же Крикунов помогает в московском «Динамо», Юрзинов – в СКА, Михайлов – в ЦСКА. Идет смена поколений.
Бэбкока трудно сравнивать с нашими специалистами – это все-таки работа на другом уровне.
Вопрос, будет ли у него мотивация трудиться в КХЛ? В целом он, конечно, специалист высокого уровня.
[Поработать] в качестве тренера-консультанта в клубе КХЛ для него был бы неплохой вариант», – сказал агент Шуми Бабаев.
"консультант у наших хороших тренеров" - болельщики ска переглянулись, надежда появилась, но сразу угасла.. "Бэбкок консультирует Йозю" - такое даже сумашедшему в голову не придет.
Это почти все наши тренерские Кубки Гагарина, кроме Федорова и Воробьева вроде бы.