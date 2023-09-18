Шуми Бабаев: «Нам не нужен Бэбкок, но в качестве тренера-консультанта в клубе КХЛ – неплохой вариант. У нас достаточно хороших тренеров»

Шуми Бабаев заявил, что Майк Бэбкок не нужен в КХЛ.

Канадец покинул пост главного тренера « » спустя два месяца после назначения из-за скандала с просмотром фотографий в телефонах хоккеистов команды.

« нам не нужен. Надо давать нашим ребятам возможность развиваться. У нас достаточно хороших тренеров.

Тот же Крикунов помогает в московском «Динамо», Юрзинов – в СКА, Михайлов – в ЦСКА. Идет смена поколений.

Бэбкока трудно сравнивать с нашими специалистами – это все-таки работа на другом уровне.

Вопрос, будет ли у него мотивация трудиться в КХЛ? В целом он, конечно, специалист высокого уровня.

[Поработать] в качестве тренера-консультанта в клубе для него был бы неплохой вариант», – сказал агент .