Шуми Бабаев: «Нам не нужен Бэбкок, но в качестве тренера-консультанта в клубе КХЛ – неплохой вариант. У нас достаточно хороших тренеров»

Теги Коламбус Майк Бэбкок Шуми Бабаев НХЛ КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Шуми Бабаев заявил, что Майк Бэбкок не нужен в КХЛ.

Канадец покинул пост главного тренера «Коламбуса» спустя два месяца после назначения из-за скандала с просмотром фотографий в телефонах хоккеистов команды.

«Майк Бэбкок нам не нужен. Надо давать нашим ребятам возможность развиваться. У нас достаточно хороших тренеров.

Тот же Крикунов помогает в московском «Динамо», Юрзинов – в СКА, Михайлов – в ЦСКА. Идет смена поколений.

Бэбкока трудно сравнивать с нашими специалистами – это все-таки работа на другом уровне.

Вопрос, будет ли у него мотивация трудиться в КХЛ? В целом он, конечно, специалист высокого уровня.

[Поработать] в качестве тренера-консультанта в клубе КХЛ для него был бы неплохой вариант», – сказал агент Шуми Бабаев.

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6 комментариев

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Rodgeras
Нам не нужны Шумибабаевы. А Бэбкок нужен!
+4
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+4
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Амфитрион
Ну, выбор клуба очевиден. В СКА всегда острая нехватка кадров, а уж фоток у Ротенберга на три состава хватит.
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Михаил Опякин
Консультант по семейным отношениям членов команды
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RON HEXTALL
Тот случай, когда в заголовке собрали нужную автору фразу из разных мест интервью…
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andy18
"у нас полно хороших тренеров" - болельщики ска посмотрели в пол...
"консультант у наших хороших тренеров" - болельщики ска переглянулись, надежда появилась, но сразу угасла.. "Бэбкок консультирует Йозю" - такое даже сумашедшему в голову не придет.
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andy18
Бэбкок в свое время зачистил булки всем лучшим нашим тренерам - Быкову с Захаркиным в Ванкувере, Биллу опосредованно в Сочи , и Знарку на км 2016.
Это почти все наши тренерские Кубки Гагарина, кроме Федорова и Воробьева вроде бы.
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