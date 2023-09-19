Генменеджер «Витязя» о том, в какую линию планируется усиление: «И в атаку, и в оборону. Пока идут переговоры»

Генменеджер «Витязя» высказался об усилении состава команды.

Подмосковный клуб проиграл 5 матчей подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ и идет на последнем месте в таблице Западной конференции (3 очка за 8 игр).

– Будете ли усиливать состав в ближайшее время?

– Мы работаем в этом направлении. Сейчас в команде много травмированных, отсюда и перестановки. Еще на предсезонке получили травму ведущие игроки – , Ежов, рассыпались тройки нападения. Поэтому требуется какое-то время на построение новых сочетаний, налаживание взаимодействий.

В ближайшее время ребята должны вернуться в строй. Без трех ключевых игроков нам, конечно, тяжело. Но это хороший шанс для молодых ребят. Надеюсь, что достучимся до них. Матч с «Ак Барсом» – показатель того, кто чего стоит.

– В какую линию планируется усиление?

– И в атаку, и в оборону. Пока идут переговоры.

– Когда вернутся в строй травмированные игроки?

– Не буду загадывать. Ждем их в ближайшее время, – сказал генеральный менеджер « » Игорь Варицкий.