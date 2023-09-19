Генменеджер «Витязя» про слухи об отставке Завьялова: «У руководства клуба таких мыслей не было. Верим в наш тренерский штаб»

Генменеджер «Витязя» прокомментировал слухи об отставке Александра Завьялова.

Подмосковный клуб проиграл 5 матчей подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ и идет на последнем месте в таблице Западной конференции (3 очка за 8 игр).

– В СМИ уже появлялись слухи о скорой отставке главного тренера «Витязя» Александра Завьялова. Как можете их прокомментировать?

– У руководства клуба таких мыслей не было. Мы верим в наш тренерский штаб. Это наша общая ответственность – меня, тренеров, игроков.

– У Завьялова не было опыта работы главным тренером в КХЛ. Не было опасений перед тем, когда назначали его?

– Все помощники когда-то становятся главными. Нужно набивать шишки, мы все ему помогаем. Александр Васильевич – квалифицированный специалист, – сказал генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий.