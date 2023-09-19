Шикин о неудачах «Витязя»: «Немного не хватает хоккейного бога, который бы нам помог. Дальше будет лучше, думаю»

Теги Ак Барс Витязь КХЛ Дмитрий Шикин Дмитрий Яшкин Хоккей

Вратарь «Витязя» Дмитрий Шикин сказал, что команде не хватает хоккейного бога.

Подмосковный клуб проиграл 5 матчей подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ и идет на последнем месте в таблице Западной конференции (3 очка за 8 игр).

Вчера «Витязь» уступил «Ак Барсу» (4:5 ОТ).

– В Казани вы были близки к первой победе в основное время. Почему не удалось удержать преимущество?

– Все-таки у нас довольно серьезно обновился состав. Наверное, не хватило опыта командной игры немного. Ребята молодцы, все бились. Я считаю, что это хороший результат. Мы начинаем понимать игру и требования тренерского штаба. Думаю, дальше будем набирать обороты.

– Несколько раз приходила к вам шайба, когда «Ак Барс» играл с пустыми воротами. Не было мысли бросить по воротам?

– Это бывает редко. Я сторонник того, что каждый должен заниматься своей работой. Что-то пробовать в ущерб команде не возьмусь.

Дмитрий Яшкин оформил хет-трик. Как с ним бороться на «пятаке»?

– Это его конек. Он воспользовался своими лучшими качествами. Опять же, у нас не хватает опыта. Начинаем с ним бороться на пятаке, чего делать категорически нельзя, нужно контролировать его клюшку. Мы все-таки пытаемся сдвинуть 2-метрового и 100-килограммового мужчину, который на этом собаку съел.

– Давит ли на команду результат?

– Все через работу. Мы работаем, не обращаем внимание на результат. Немного не хватает хоккейного бога, который бы нам помог. Думаю, дальше будет лучше, – сказал вратарь команды. 

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