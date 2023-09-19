Шикин о неудачах «Витязя»: «Немного не хватает хоккейного бога, который бы нам помог. Дальше будет лучше, думаю»

Вратарь «Витязя» Дмитрий Шикин сказал, что команде не хватает хоккейного бога.

Подмосковный клуб проиграл 5 матчей подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ и идет на последнем месте в таблице Западной конференции (3 очка за 8 игр).

Вчера « » уступил « » (4:5 ОТ).

– В Казани вы были близки к первой победе в основное время. Почему не удалось удержать преимущество?

– Все-таки у нас довольно серьезно обновился состав. Наверное, не хватило опыта командной игры немного. Ребята молодцы, все бились. Я считаю, что это хороший результат. Мы начинаем понимать игру и требования тренерского штаба. Думаю, дальше будем набирать обороты.

– Несколько раз приходила к вам шайба, когда «Ак Барс» играл с пустыми воротами. Не было мысли бросить по воротам?

– Это бывает редко. Я сторонник того, что каждый должен заниматься своей работой. Что-то пробовать в ущерб команде не возьмусь.

– оформил хет-трик. Как с ним бороться на «пятаке»?

– Это его конек. Он воспользовался своими лучшими качествами. Опять же, у нас не хватает опыта. Начинаем с ним бороться на пятаке, чего делать категорически нельзя, нужно контролировать его клюшку. Мы все-таки пытаемся сдвинуть 2-метрового и 100-килограммового мужчину, который на этом собаку съел.

– Давит ли на команду результат?

– Все через работу. Мы работаем, не обращаем внимание на результат. Немного не хватает хоккейного бога, который бы нам помог. Думаю, дальше будет лучше, – сказал вратарь команды.