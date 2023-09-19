Тренер «Витязя» Завьялов про слухи об отставке: «Желтая пресса? Пишут очень много. Я от этого становлюсь только сильнее»

Тренер «Витязя» высказался по поводу слухов о своей отставке.

Подмосковный клуб проиграл 5 матчей подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ и идет на последнем месте в таблице Западной конференции (3 очка за 8 игр).

«Слухи об увольнении? Я к этому очень спокойно отношусь. Вообще в каких СМИ это было? Желтая пресса? Пишут очень много, если все это читать и во все это вникать… Есть определенные вещи в работе и мы должны быть на них зациклены. Исправлять эту ситуацию.

Меня в телеграме нет, я не придаю этому значения. Когда все хорошо – значит хорошо. А как чуть стало плохо - сразу начинают лить. Но когда пишут такие статьи - я от этого становлюсь только сильнее. Каждый день, каждая новая игра и ты становишься сильнее. Много новых вещей открываешь для себя.

Конечно же семь поражений на старте много что говорят… Но я как главный тренер не имею право показывать паническое состояние.

В прошлом сезоне были команды, которые проигрывали и по 10 матчей подряд («Нефтехимик» – прим. Sports.ru). Но потом они собирались и выходили из этой ситуации. Чем мы хуже? Все приходит через работу», – сказал .

«Витязь» не рассматривает вариант с отставкой Завьялова. Команда проиграла 6 из 7 матчей в сезоне КХЛ