Третьяк о Кубке Первого канала: «Выбираем между Москвой и «СКА-Ареной». На этой неделе примем решение»

Теги ФХР Сборная России по хоккею Владислав Третьяк Кубок Первого канала ТАСС СКА-Арена Хоккей

Кубок Первого канала может пройти в Санкт-Петербурге на «СКА-Арене».

Об этом сообщил Владислав Третьяк.

«Мы еще не решили [по выбору арены турнира], выбираем между Москвой и «СКА-Ареной». На этой неделе примем решение», – сказал президент Федерации хоккея России Третьяк.

Международный турнир с участием сборных традиционно проводится в декабре в Москве.

В 2018 и 2019 годах матчи проходили в Санкт-Петербурге на футбольном стадионе «Газпром-Арена». Новая арена СКА в Петербурге на данный момент еще не введена в эксплуатацию.

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14 комментариев

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Oleg Olegov
А кто там играть будет? Россия, Беларусь, Амкал, Россия-25?
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Rudenzik
Других городов в России видимо не существует
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Bartez1986
в Питере надо. чтобы 57 игроков СКА, которых вызовет в сборную Рома, не устали лететь до Москвы.
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viktorpavlov70
Ответ Rudenzik
Других городов в России видимо не существует
другим городам России он видимо нафиг не нужен.
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Михаил Опякин
Больше нет арен?
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Don Cherry 67
Ответ Oleg Olegov
А кто там играть будет? Россия, Беларусь, Амкал, Россия-25?
КНДР может на поезде подьедет. КНР на машинах приедут, обратно на самолете улетят.
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Rodgeras
Пока не будут выбирать между городами России, он станет турнирчиком московской тусовки.
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Максим Седов
Для шайбоголового видимо других городов нет совсем. Не надоело ли в одних и тех же городах проводить?
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Мадина Уйгурова
В Москве на хоккей не ходят, в Питере заполняемость чисто на халявных билетах для сотрудников Газпрома и ее дочек. Уж лучше бы на Урале или в Сибири провели, где трибуны всегда полные. на крайняк Нижний, Ярославль
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maxhonda
Третьяк: "Мы понастроили мильярд катков по всей стране".
Тот же Третьяк: " Выбираем между Москвой и ска-ареной"

Directed by robert b weide....
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Олег 188
Каналу первому готов!
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kirklio
Могли бы и в регионах провести. В Москве и Санкт-Петербурге и так много хоккея.
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