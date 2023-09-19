Третьяк о Кубке Первого канала: «Выбираем между Москвой и «СКА-Ареной». На этой неделе примем решение»
Кубок Первого канала может пройти в Санкт-Петербурге на «СКА-Арене».
Об этом сообщил Владислав Третьяк.
«Мы еще не решили [по выбору арены турнира], выбираем между Москвой и «СКА-Ареной». На этой неделе примем решение», – сказал президент Федерации хоккея России Третьяк.
Международный турнир с участием сборных традиционно проводится в декабре в Москве.
В 2018 и 2019 годах матчи проходили в Санкт-Петербурге на футбольном стадионе «Газпром-Арена». Новая арена СКА в Петербурге на данный момент еще не введена в эксплуатацию.
Тот же Третьяк: " Выбираем между Москвой и ска-ареной"
Directed by robert b weide....