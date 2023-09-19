Алексей Дементьев: «Самая большая проблема СКА – смена состава. Игроки, которые составляли костяк, травмированы»

Алексей Дементьев высказался о серии СКА из 5 поражений подряд.

«В целом последние чемпионаты изобилуют неудачными и удачными сериями игр. Самая большая проблема СКА – это смена состава. Игроки, которые составляли костяк команды, травмированы.

Если посмотреть статистику игр петербуржцев, то можно увидеть, что они постоянно превосходят в бросках своих соперников. Это что-то непонятное: невезение или недопонимание. Но это и следствие тех рисков, которые закладывало руководство клуба, меняя хоккеистов прошлого созыва.

Несмотря на настоящие неудачи клуба, у меня нет сомнений, что СКА выйдет в плей-офф. Ведь кто-то проходит туда, будучи на первом месте, и вылетает, а кто-то с последнего в финал выходит», – сказал хоккейный агент и эксперт .

У СКА катастрофа с голами. Забивает в два раза меньше, чем в прошлом году, хотя бросает даже больше