Глазов о СКА: «Все 4 звена отбывают номер, в пас не играют, из зоны не могут выйти, кругом ошибки. Не знаю, зачем тренер Гусева убрал. Пивка он выпил, что такого?»

Сергей Глазов раскритиковал игру СКА в сезоне-2023/24.

Клуб проиграл пять последних матчей.

– Я смотрю матчи СКА и не понимаю, что они делают на льду. И болельщики питерские, мне кажется, этого не поймут.

Ребята в пас не играют, из зоны не могут выйти, кругом ошибки. Я уже не говорю про индивидуальное мастерство, потому что у нас в хоккее сейчас никого нет. Можно назвать Сашку Радулова, Шипачева. Последний, кто уехал из хороших в НХЛ, – Каприз [Кирилл Капризов]. Это те, кто умеет играть в хоккей по старым меркам.

– В СКА играли Гусев, Яшкин – тоже чем-то отличались от остальных.

– Я не знаю, зачем тренер СКА Гуся убрал. Пивка он выпил, что такого? Гусь же игрок. Может решить вопрос. Его видно, понимаете? Как видно было Харламова, Якушева, Мальцева, когда они мальчиками начинали играть.

Людей талантливых не так много, но их сразу замечаешь. А сейчас мы никого не видим – пустота. Люди катаются на прямых ногах! В свое удовольствие. Они не играют в хоккей.

– Время другое, хоккей изменился.

– Я понимаю. Но шайба игрокам все равно нужна. Если мы теряли шайбу, Анатолий Владимирович Тарасов стучал клюшкой по шлему, говорил: «Вы болван, молодой человек, наденьте военное платье – и в казарму!»

Нельзя было терять шайбу. Если бы я вбросил ее в зону и уехал на смену, Тарас меня точно убил бы. Сказал бы: «Это вы у себя в Сибири играли за кирпичи, а здесь вы играет за золото!»

– Как СКА исправлять ситуацию?

– Роману Ротенбергу кто-то должен подсказать, как и что. Там и Володя Юрзинов есть, и Брага [Валерий Брагин]. Это еще те, с кем я играл. Что ж они не могут объяснить, что так нельзя формировать команду! Нет ни одной пятерки, которая может что-то решить. Никакой импровизации на льду, ничего.

Надо же показать себя, если выходишь на смену, творить, что-то делать. В СКА все четыре звена отбывают номер. Как раньше говорили: «Только в кассу за зарплатой ходят, а больше ничего», – сказал экс-игрок СКА и ЦСКА, трехкратный чемпион СССР Сергей Глазов.

У СКА катастрофа с голами. Забивает в два раза меньше, чем в прошлом году, хотя бросает даже больше