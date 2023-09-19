Глазов о СКА: «Все 4 звена отбывают номер, в пас не играют, из зоны не могут выйти, кругом ошибки. Не знаю, зачем тренер Гусева убрал. Пивка он выпил, что такого?»

Теги СКА Владимир Юрзинов Александр Радулов Валерий Брагин КХЛ Анатолий Тарасов Вадим Шипачев Никита Гусев Роман Ротенберг Кирилл Капризов алкоголь и спорт Хоккей

Сергей Глазов раскритиковал игру СКА в сезоне-2023/24.

Клуб проиграл пять последних матчей.

– Я смотрю матчи СКА и не понимаю, что они делают на льду. И болельщики питерские, мне кажется, этого не поймут.

Ребята в пас не играют, из зоны не могут выйти, кругом ошибки. Я уже не говорю про индивидуальное мастерство, потому что у нас в хоккее сейчас никого нет. Можно назвать Сашку Радулова, Шипачева. Последний, кто уехал из хороших в НХЛ, – Каприз [Кирилл Капризов]. Это те, кто умеет играть в хоккей по старым меркам.

– В СКА играли Гусев, Яшкин – тоже чем-то отличались от остальных.

– Я не знаю, зачем тренер СКА Гуся убрал. Пивка он выпил, что такого? Гусь же игрок. Может решить вопрос. Его видно, понимаете? Как видно было Харламова, Якушева, Мальцева, когда они мальчиками начинали играть.

Людей талантливых не так много, но их сразу замечаешь. А сейчас мы никого не видим – пустота. Люди катаются на прямых ногах! В свое удовольствие. Они не играют в хоккей.

– Время другое, хоккей изменился.

– Я понимаю. Но шайба игрокам все равно нужна. Если мы теряли шайбу, Анатолий Владимирович Тарасов стучал клюшкой по шлему, говорил: «Вы болван, молодой человек, наденьте военное платье – и в казарму!»

Нельзя было терять шайбу. Если бы я вбросил ее в зону и уехал на смену, Тарас меня точно убил бы. Сказал бы: «Это вы у себя в Сибири играли за кирпичи, а здесь вы играет за золото!»

– Как СКА исправлять ситуацию?

– Роману Ротенбергу кто-то должен подсказать, как и что. Там и Володя Юрзинов есть, и Брага [Валерий Брагин]. Это еще те, с кем я играл. Что ж они не могут объяснить, что так нельзя формировать команду! Нет ни одной пятерки, которая может что-то решить. Никакой импровизации на льду, ничего.

Надо же показать себя, если выходишь на смену, творить, что-то делать. В СКА все четыре звена отбывают номер. Как раньше говорили: «Только в кассу за зарплатой ходят, а больше ничего», – сказал экс-игрок СКА и ЦСКА, трехкратный чемпион СССР Сергей Глазов. 

У СКА катастрофа с голами. Забивает в два раза меньше, чем в прошлом году, хотя бросает даже больше

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15 комментариев

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Огюст
Думаю болельщикам других команд нравиться , как играет на данном этапе Ска - залюбуешься !
+25
0
+25
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zenitka
Гусев опять в лидерах по очкам в регулярке.Значит пьет правильное пиво
+16
0
+16
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Антон Некрасов
да уберите этот ска с новостей , полный засёр ими.. одни в КХЛ что-ли они ?
+8
-2
+6
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Михаил Опякин
Пивка для рывка, водочки для обводочки. Что плохого-то, ну что?????
+6
-2
+4
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Михаил Качалов
Да здравствует великий тренер по просмотрам 800сот матчей НХЛ, а теперь всё это реализует в КХЛ браво Рома, ты супер.
+1
0
+1
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Антон Некрасов
Ответ Огюст
Думаю болельщикам других команд нравиться , как играет на данном этапе Ска - залюбуешься !
нравится , то нравится как играют , но как ими засерают новости , уже бесит
+1
0
+1
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Crenk
Выпил бы коньяка -оставили бы
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greedy
В новости даже не написали имя человека, дающего интервью.) Спортс?)
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KasperSurgut
Ну что за человек, не пописаеи систему!! Остальные сколько народу признают и видят супер игру которую Йозеф ставит, один он критикует... Так кто прав, ведь большинство....?!))))
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Pertinax Gandi
А я думаю, хоккей и Грицюк - это ж футбольный вратарь. А то Крицюк.
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Костя Кот
йозе уже так лажает, что ему пьяного Гусева припоминают
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Booligan
Ответ Александр Рыбаков
кто такой Глазов?
город в Удмуртии
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