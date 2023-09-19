Грицюк об аренде жилья в Петербурге: «Намного дороже, чем в Омске. Подбирал квартиру, чтобы жить поближе к пацанам из СКА»

Арсений Грицюк отметил, что аренда жилья в Питере намного дороже, чем в Омске.

– Как вы решили бытовой вопрос в Санкт-Петербурге? Где сняли квартиру?

– Мы почти все живем в одном районе, где ЖК «Смольный парк». Там много ребят поселилось, и я специально подбирал квартиру, чтобы жить поближе к пацанам.

Например, утром жене нужна машина, а у меня пока только одна – меня могут на тренировку подхватить. Да и чтобы общение было, какой-то контакт. Сходить куда-то вместе, покушать и пообщаться. Все равно это играет роль для сплачивания команды.

– Кто-то снял жилье у бывших игроков СКА. Вы так же нашли?

– Нет, и если честно, я не хотел снимать у кого-то из хоккеистов. Ну знаете, это еще больше ответственность. Не дай бог, что случится – потом ко мне будут вопросы. А если снимаешь квартиру у человека не из хоккея, то можешь исправить ситуацию втихаря, не напрягаясь из-за этого на работе.

– Аренда в Питере дороже, чем в Омске?

– Намного дороже.

– Вам клуб не оплачивает жилье?

– Когда у игроков небольшие контракты, то бывает такой пункт, что выплачивают квартирные деньги. У меня был такой пару лет назад. А сейчас, когда другие суммы, об этом уже разговор не идет, – сказал форвард СКА Арсений Грицюк, ранее выступавший за омский «Авангард».