Арсений Грицюк: «Толчинский каждый раз проводит будто матч жизни, выкладывается на всю катушку. Мне нравится его игра в СКА»

Арсений Грицюк поделился мнением о форварде СКА Сергее Толчинском.

– В предсезонке у СКА здорово показывал себя Сергей Толчинский. Да и теперь у него 4 (1+3) очка в семи матчах. Причем мы знаем, что Толчинский может играть еще лучше. Сергей способен выйти на уровень еще выше, чем в Омске?

– Смотрю со стороны на Толчинского – и говорю ему, что он каждый раз проводит будто матч жизни. Прям выкладывается на всю катушку, и мне нравится его игра в Питере.

Думаю, для него это сильный шаг, что он перешел в другой клуб. Толчинский – амбициозный парень, его все знают. Ему есть что доказывать, как и любому из нас. Надеюсь, что по ходу сезона у него будет прежнее рвение играть и забивать, – сказал форвард СКА Грицюк.