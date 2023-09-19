Арсений Грицюк: «Толчинский каждый раз проводит будто матч жизни, выкладывается на всю катушку. Мне нравится его игра в СКА»

Теги СКА КХЛ Сергей Толчинский Матч ТВ Арсений Грицюк Хоккей

Арсений Грицюк поделился мнением о форварде СКА Сергее Толчинском.

– В предсезонке у СКА здорово показывал себя Сергей Толчинский. Да и теперь у него 4 (1+3) очка в семи матчах. Причем мы знаем, что Толчинский может играть еще лучше. Сергей способен выйти на уровень еще выше, чем в Омске?

– Смотрю со стороны на Толчинского – и говорю ему, что он каждый раз проводит будто матч жизни. Прям выкладывается на всю катушку, и мне нравится его игра в Питере.

Думаю, для него это сильный шаг, что он перешел в другой клуб. Толчинский – амбициозный парень, его все знают. Ему есть что доказывать, как и любому из нас. Надеюсь, что по ходу сезона у него будет прежнее рвение играть и забивать, – сказал форвард СКА Грицюк.

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8 комментариев

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Machine Head
А за Авангард не выкладывался ? Вам что индульгенцию выписали в ска каждый день облизывать самих себя . Давайте уже про систему что-нибудь скажите , а то мы по системе соскучились уже .
+9
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Михаил Опякин
Игра СКА в принципе радует болельщиков 😀
+7
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+7
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Dragon10
Что то слишком много грицюка стало, в контракте, видать, пункт есть, с высунутым языком ходить. Толчок хоть не треплется
+3
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+3
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Павел Романов
Да вы вообще в порядке парни. Игра ваша вам нравится, все играют на высоком уровне, тренер у вас хороший, состав отличный, шайба ходит. Продолжайте в том же духе, нам тоже все нравится.
+3
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+3
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urec18@mail.ru
конечно как последний матч, ведь при малейшем косяке можно в Сочи проснуться
+3
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Yndestad
Судя по результатам, он уже умер)))
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Александр Невский
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Сеня ты что говоришь , как только ты ушел из раздевалки Авангарда твое развитие просто остановилось .
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עדן
Мне нравится игра СКА
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