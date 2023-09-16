Бирюков о СКА: «Ротенберг имеет солидный тренерский опыт. Не считаю, что есть кризис – в команде запредельный уровень. Ставка сделана на длинный отрезок – поэтому команда тяжелая»

Теги СКА Михаил Бирюков КХЛ Динамо Александр Кадейкин Алекс Гальченюк Роман Ротенберг Чемпионат.com Хоккей

Михаил Бирюков заявил о солидном тренерском опыте у Романа Ротенберга.

Серия поражений СКА продлилась до четырех матчей после проигрыша московскому «Динамо» (1:3).

«Не считаю, что в СКА есть какой-то кризис. С самого начала было понятно, что команда обновилась после прошлого сезона: пришли более творческие игроки, которым нужно время на адаптацию к партнерам и системе игры.

Видно, что не все подошли в одинаковой форме. Если в прошлом сезоне команда в полном составе начала подготовку, то сейчас сборники начали ее позже. Возможно, учитывая эти обстоятельства, СКА изменил подготовку к сезону.

В прошлом команда идеально прошла регулярку, но в плей-офф не добились желаемого результата. Сейчас наверняка ставка сделана на подготовку к более длинному отрезку, поэтому на старте команда и выглядит более тяжелой.

Видно, что нужно время Кадейкину, который долго восстанавливался после травмы, и Гальченюку, у которого вообще не было тренировок. А это центральная ось.

Многих лидеров лихорадит на старте. У того же ЦСКА четыре поражения в шести матчах, но все они найдут свою игру, в том числе и СКА.

В команде запредельный уровень мастерства, тренеры знают, как выходить из подобных ситуаций. В том числе и Роман Ротенберг, он уже имеет солидный тренерский опыт.

Игра с «Динамо» была намного лучше, чем со «Спартаком». Подвели удаления и реализация. Нелогичная шайба в концовке после ошибки защитника предопределила результат», – сказал бывший вратарь сборной России Михаил Бирюков.

😱 СКА падает все ниже и ниже: 10-е место, четвертое (!) поражение подряд, а Ротенберг уже думает о финише

15 комментариев

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vdksjs
Солидный тренерский опыт? То есть посмотрит еще пару сотен матчей НХЛ и сразу в зал славы в Торонто?
+10
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Ебздрогыч
В том числе и Роман Ротенберг, он уже имеет солидный тренерский опыт.

"Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила"
+8
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+8
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Andrew Suhanov
Неужели они не понимают, что такими высказываниями, они выставляют на посмешище всю лигу?
+6
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Костя Кот
белое - это черное, черное - это белое. система одним словом
+6
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JENNINGS
Солидный тренерский опыт в объеме просмотра 800 матчей😂😂😂
+5
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андрэ
жопалиzам остаётся только пересказывать слова Романа
+4
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Machine Head
Обокрал защитника праворукий Джиошвили и положил под планку - не логичный гол . У тебя то тоже голы , которые ты пускал не логичные . Потому в сборной на лавке сидел . А про солидный тренерский опыт я просто ОРУ . А за углом , наверное , там ржете в ладошку вместе с Юдиным и прочими .
+4
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Russ Ivan
Корпоративный приход...
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-1
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Ебздрогыч
Блин, да он угарает!
+2
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Ильмир Зайнапов
Да вы че? Тут как в сказке же, а король то голый!
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Владимир
как обычно.... Группа поддержки тут как тут. !!!!
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Кот24
Солидный тренерский опыт... Простите, у меня только маты на такое высказывание. Так обосрать весь наш хоккей и наших тренеров это надо ещё постараться было
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Валерий Береснев
Какой бред от уважаемого человека....И этот про систему...
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Владимир
Ответ ivan555navi
От просмотра матчей Кубок Континента не выигрывают. Сколько из нынешних тренеров выиграли хоть какой-то кубок? Меньшинство. Так что да, у РР солидный тренерский опыт.
И дальше что!!???? А дальше пропасть... Или яма!!! Кому стало легче от Кубка Континента??? Это первый и последний кубок товарища РР!!! Когда три состава только в запасе в том сезоне сидело, любой тренер мог регулярку выиграть... Но главный приз не регулярку, а КГ!!! Это так, на всякий случай!!!
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