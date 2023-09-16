Бирюков о СКА: «Ротенберг имеет солидный тренерский опыт. Не считаю, что есть кризис – в команде запредельный уровень. Ставка сделана на длинный отрезок – поэтому команда тяжелая»
Михаил Бирюков заявил о солидном тренерском опыте у Романа Ротенберга.
Серия поражений СКА продлилась до четырех матчей после проигрыша московскому «Динамо» (1:3).
«Не считаю, что в СКА есть какой-то кризис. С самого начала было понятно, что команда обновилась после прошлого сезона: пришли более творческие игроки, которым нужно время на адаптацию к партнерам и системе игры.
Видно, что не все подошли в одинаковой форме. Если в прошлом сезоне команда в полном составе начала подготовку, то сейчас сборники начали ее позже. Возможно, учитывая эти обстоятельства, СКА изменил подготовку к сезону.
В прошлом команда идеально прошла регулярку, но в плей-офф не добились желаемого результата. Сейчас наверняка ставка сделана на подготовку к более длинному отрезку, поэтому на старте команда и выглядит более тяжелой.
Видно, что нужно время Кадейкину, который долго восстанавливался после травмы, и Гальченюку, у которого вообще не было тренировок. А это центральная ось.
Многих лидеров лихорадит на старте. У того же ЦСКА четыре поражения в шести матчах, но все они найдут свою игру, в том числе и СКА.
В команде запредельный уровень мастерства, тренеры знают, как выходить из подобных ситуаций. В том числе и Роман Ротенберг, он уже имеет солидный тренерский опыт.
Игра с «Динамо» была намного лучше, чем со «Спартаком». Подвели удаления и реализация. Нелогичная шайба в концовке после ошибки защитника предопределила результат», – сказал бывший вратарь сборной России Михаил Бирюков.
😱 СКА падает все ниже и ниже: 10-е место, четвертое (!) поражение подряд, а Ротенберг уже думает о финише
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