Губернатор Кузбасса об арене «Кузни»: «Наш дворец будет соответствовать всем требованиям КХЛ. Этой осенью «Металлург» сыграет у себя дома»

Губернатор Кузбасса сказал, что арена «Кузни» будет соответствовать нормам КХЛ.

« кузнецких металлургов» после масштабной реконструкции открыли еще в феврале.

Но текущий сезон чемпионата «Olimpbet ВХЛ – Кубок Шелкового Пути» клуб начал в резервном дворце «Кузнецкий лед».

«Наш дворец будет соответствовать всем требованиям регламента КХЛ и будет способен принимать любые соревнования международного уровня. Реконструкцию мы уже закончили, остались последние детали по сдаче объекта.

Пожарную безопасность тоже сдали, я жду последних актов по соответствию всем требованиям. Уже приезжала инспекция от , посмотрели на предмет соответствия лиге, сделали кое‑какие незначительные замечания.

Этой осенью « » будет играть у себя дома», – заявил Сергей Цивилев.