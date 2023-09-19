Губернатор Кузбасса об арене «Кузни»: «Наш дворец будет соответствовать всем требованиям КХЛ. Этой осенью «Металлург» сыграет у себя дома»

Теги Металлург Нк КХЛ Дворец спорта (Новокузнецк) ВХЛ Арена-Новокузнецк Хоккей

Губернатор Кузбасса сказал, что арена «Кузни» будет соответствовать нормам КХЛ.

«Арену кузнецких металлургов» после масштабной реконструкции открыли еще в феврале.

Но текущий сезон чемпионата «Olimpbet ВХЛ – Кубок Шелкового Пути» клуб начал в резервном дворце «Кузнецкий лед». 

«Наш дворец будет соответствовать всем требованиям регламента КХЛ и будет способен принимать любые соревнования международного уровня. Реконструкцию мы уже закончили, остались последние детали по сдаче объекта.

Пожарную безопасность тоже сдали, я жду последних актов по соответствию всем требованиям. Уже приезжала инспекция от КХЛ, посмотрели на предмет соответствия лиге, сделали кое‑какие незначительные замечания.

Этой осенью «Металлург» будет играть у себя дома», – заявил Сергей Цивилев. 

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