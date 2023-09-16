Губернатор Кузбасса о «Кузне» в КХЛ: «Команда должна стать лидером в ВХЛ. Тогда можно переходить на новый уровень»

Теги Металлург Нк Вячеслав Фетисов КХЛ ВХЛ Политика Матч ТВ Хоккей

Губернатор Кузбасса высказался о возможном возвращении «Кузни» в КХЛ .

Клуб уже выступал в Фонбет Чемпионате КХЛ с 2008 по 2017 год.

На старте регулярного чемпионата-2023/24 в ВХЛ «Кузня» в 3 матчах набрала 2 очка и на данный момент замыкает таблицу. 

«Металлургу» на последней встрече я сказал так: команда должна стать лидером в своей лиге, то есть в ВХЛ. Тогда можно переходить на новый уровень.

На данный момент «Металлург» абсолютным лидером ВХЛ не является. Варианта два: или действующая команда наконец‑то достигнет результата, и мы будем ее переводить в КХЛ, или подрастет молодежь, и мы ее будем переводить в КХЛ. Что быстрее получится – жизнь покажет.

Одновременно с этим надо понимать, что система подготовки ребят была утеряна. Мы подписали соглашение с Вячеславом Фетисовым об открытии Академии Фетисова, которая начала работу с 1 сентября по его методике. Мы начинаем растить молодежь: построили много коробок под зимний сезон, построили круглогодичные комплексы по всему региону. То есть инфраструктура выстроена, методика есть», – сказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

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3 комментария

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Илья Костин
Отговорки это все. Лада в прошлом сезоне вылетела в первом раунде плей-офф ВХЛ, а сейчас абсолютно новой командой зашла в КХЛ. Деньги и админресурс нужен, а не лидерство в ВХЛ
+4
0
+4
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Иван Буренков
А если перевести на человеческий - денег нет на КХЛ, так что играем в вышке!
+4
0
+4
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memphis
Ответ Илья Костин
Отговорки это все. Лада в прошлом сезоне вылетела в первом раунде плей-офф ВХЛ, а сейчас абсолютно новой командой зашла в КХЛ. Деньги и админресурс нужен, а не лидерство в ВХЛ
Плюс. У нас Азаров абсолютно тоже самое про лидерство в ВХЛ плел, пока ВАЗ не стал государственным и ему понадобилась реклама везде и всюду)
0
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