Губернатор Кузбасса о «Кузне» в КХЛ: «Команда должна стать лидером в ВХЛ. Тогда можно переходить на новый уровень»

Губернатор Кузбасса высказался о возможном возвращении «Кузни» в КХЛ .

Клуб уже выступал в Фонбет Чемпионате КХЛ с 2008 по 2017 год.

На старте регулярного чемпионата-2023/24 в ВХЛ «Кузня» в 3 матчах набрала 2 очка и на данный момент замыкает таблицу.

« » на последней встрече я сказал так: команда должна стать лидером в своей лиге, то есть в . Тогда можно переходить на новый уровень.

На данный момент «Металлург» абсолютным лидером ВХЛ не является. Варианта два: или действующая команда наконец‑то достигнет результата, и мы будем ее переводить в КХЛ, или подрастет молодежь, и мы ее будем переводить в КХЛ. Что быстрее получится – жизнь покажет.

Одновременно с этим надо понимать, что система подготовки ребят была утеряна. Мы подписали соглашение с об открытии Академии Фетисова, которая начала работу с 1 сентября по его методике. Мы начинаем растить молодежь: построили много коробок под зимний сезон, построили круглогодичные комплексы по всему региону. То есть инфраструктура выстроена, методика есть», – сказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.