Губернатор Кузбасса о «Кузне» и КХЛ: «О переводе можно говорить после 1-го места в ВХЛ. Эта часть работы не выполнена»

Теги Металлург Нк КХЛ Дворец спорта (Новокузнецк) ВХЛ Кубок Петрова Арена-Новокузнецк Хоккей

Губернатор Кузбасса сказал, что «Металлург» не выполнил задачу в ВХЛ для вступления в КХЛ.

Клуб из Новокузнецка выбыл в полуфинале Кубка Петрова, уступив «Химику» (2-4). 

«Мы договорились с командой – мы отремонтируем ледовый дворец по всем требованиям КХЛ, а вы за это время добьетесь первого места в ВХЛ. Тогда можно говорить о переводе в КХЛ.

Мы свою часть работы выполнили – ледовый дворец работает. А часть работы – занять первое место – пока не выполнена», – сказал Сергей Цивилев. 

 

1 комментарий

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Серый
типичный чиновник
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