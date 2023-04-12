Губернатор Кузбасса о «Кузне» и КХЛ: «О переводе можно говорить после 1-го места в ВХЛ. Эта часть работы не выполнена»
Губернатор Кузбасса сказал, что «Металлург» не выполнил задачу в ВХЛ для вступления в КХЛ.
Клуб из Новокузнецка выбыл в полуфинале Кубка Петрова, уступив «Химику» (2-4).
«Мы договорились с командой – мы отремонтируем ледовый дворец по всем требованиям КХЛ, а вы за это время добьетесь первого места в ВХЛ. Тогда можно говорить о переводе в КХЛ.
Мы свою часть работы выполнили – ледовый дворец работает. А часть работы – занять первое место – пока не выполнена», – сказал Сергей Цивилев.
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