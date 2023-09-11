Тардиф о деле Федотова: «Дисциплинарная коллегия решит, какие будут санкции. Скоро все определится»
Люк Тардиф высказался о санкциях из-за ситуации с Иваном Федотовым.
10 сентября вратарь ЦСКА провел матч Фонбет Чемпионата КХЛ с «Куньлунем» (2:3 ОТ), несмотря на дисквалификацию ИИХФ. Это была его третья игра в сезоне.
Ранее ИИХФ оштрафовала ФХР на 5 тысяч швейцарских франков за участие Федотова в матче ЦСКА с «Ак Барсом» (2:5).
«Дисциплинарная коллегия решит, какие будут санкции. Когда? Время еще не определено.
Это будет решаться независимым дисциплинарным советом. Думаю, скоро все определится», – сказал президент ИИХФ Тардиф.
Или суть в «ответках»?)