Тардиф о деле Федотова: «Дисциплинарная коллегия решит, какие будут санкции. Скоро все определится»

Люк Тардиф высказался о санкциях из-за ситуации с Иваном Федотовым.

10 сентября вратарь ЦСКА провел матч Фонбет Чемпионата КХЛ с «Куньлунем» (2:3 ОТ), несмотря на дисквалификацию ИИХФ. Это была его третья игра в сезоне.

Ранее ИИХФ оштрафовала на 5 тысяч швейцарских франков за участие в матче с «Ак Барсом» (2:5).

«Дисциплинарная коллегия решит, какие будут санкции. Когда? Время еще не определено.

Это будет решаться независимым дисциплинарным советом. Думаю, скоро все определится», – сказал президент ИИХФ Тардиф.