Тардиф о деле Федотова: «Дисциплинарная коллегия решит, какие будут санкции. Скоро все определится»

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ КХЛ Иван Федотов Спорт-Экспресс Люк Тардиф Хоккей

Люк Тардиф высказался о санкциях из-за ситуации с Иваном Федотовым.

10 сентября вратарь ЦСКА провел матч Фонбет Чемпионата КХЛ с «Куньлунем» (2:3 ОТ), несмотря на дисквалификацию ИИХФ. Это была его третья игра в сезоне.

Ранее ИИХФ оштрафовала ФХР на 5 тысяч швейцарских франков за участие Федотова в матче ЦСКА с «Ак Барсом» (2:5). 

«Дисциплинарная коллегия решит, какие будут санкции. Когда? Время еще не определено.

Это будет решаться независимым дисциплинарным советом. Думаю, скоро все определится», – сказал президент ИИХФ Тардиф.

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7 комментариев

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s3mp3riuv3nis
КХЛ нужно вводить ответные санкции против иихф, сдвинуть плей-офф на время проведения чемпионата мира и запретить всем игрокам участвовать в мероприятих иихф
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Rodgeras
Последние тардифское предупреждение!
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s3mp3riuv3nis
Ответ zvezdin_yar
И кто выиграл не пойму при таком раскладе? Или суть в «ответках»?)
суть в том, чтобы показать иихф их реальное место в хоккее, что не они рулят в нем. С нхл имеет смысл говорить, с иихф - нет
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s3mp3riuv3nis
Ответ Геннадий Тимченко
да и ещё запретить латиницу в никах как элемент преклонения перед Западом☝️
латиница западу не принадлежит, так что никакого элемента преклонения тут нет и быть не может
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zvezdin_yar
Ответ s3mp3riuv3nis
КХЛ нужно вводить ответные санкции против иихф, сдвинуть плей-офф на время проведения чемпионата мира и запретить всем игрокам участвовать в мероприятих иихф
И кто выиграл не пойму при таком раскладе?
Или суть в «ответках»?)
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