Тардиф о деле Федотова: «ИИХФ вынесла предупреждение, а теперь намерена двигаться дальше, потому что правила были нарушены несколько раз. Будем добиваться уважения контрактов»

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ дисквалификации КХЛ Иван Федотов Р-Спорт Люк Тардиф Хоккей

Глава ИИХФ Люк Тардиф высказался о ситуации вокруг Ивана Федотова.

10 сентября вратарь ЦСКА провел матч Фонбет Чемпионата КХЛ с «Куньлунем» (2:3 ОТ), несмотря на дисквалификацию ИИХФ. Это была его третья игра в сезоне.

Ранее ИИХФ оштрафовала ФХР на 5 тысяч швейцарских франков за участие Федотова в матче ЦСКА с «Ак Барсом» (2:5). 

«Заявление ИИХФ будет опубликовано в ближайшие несколько дней. Что ИИХФ рассматривает под нарушением правил: участие Федотова в матчах за ЦСКА или его попадание в заявку на игры? ИИХФ смотрит на ситуацию глобально.

Мы вынесли предупреждение, а теперь намерены двигаться дальше, потому что правила были нарушены несколько раз. ИИХФ будет добиваться соблюдения правил и регламента организации, а также уважения профессиональных контрактов», – сказал Тардиф.

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4 комментария

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Густав Штраммер
ахахах этот тартюффф
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Тихий летун
Тариф может двигаться на хер!
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Artem Ka
Иными словами - не придумали до сих пор, что могут сделать.
Наверное потому, что нефиг взять с того, с кого нефиг взять?
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Денис Погодин
Причём здесь ИИХФ вообще? Ни НХЛ, ни КХЛ туда не входят.
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