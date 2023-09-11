Тардиф о деле Федотова: «ИИХФ вынесла предупреждение, а теперь намерена двигаться дальше, потому что правила были нарушены несколько раз. Будем добиваться уважения контрактов»

Глава ИИХФ Люк Тардиф высказался о ситуации вокруг Ивана Федотова.

10 сентября вратарь ЦСКА провел матч Фонбет Чемпионата КХЛ с «Куньлунем» (2:3 ОТ), несмотря на дисквалификацию ИИХФ. Это была его третья игра в сезоне.

Ранее ИИХФ оштрафовала на 5 тысяч швейцарских франков за участие Федотова в матче с «Ак Барсом» (2:5).

«Заявление ИИХФ будет опубликовано в ближайшие несколько дней. Что ИИХФ рассматривает под нарушением правил: участие в матчах за ЦСКА или его попадание в заявку на игры? ИИХФ смотрит на ситуацию глобально.

Мы вынесли предупреждение, а теперь намерены двигаться дальше, потому что правила были нарушены несколько раз. ИИХФ будет добиваться соблюдения правил и регламента организации, а также уважения профессиональных контрактов», – сказал .