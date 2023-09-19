Егор Зайцев о 3:6 от «Динамо»: «Спартак» провалил 1-й период, да и вообще игру. В дерби мандража не должно быть»

Егор Зайцев высказался о поражении «Спартака» от «Динамо» (3:6).

«Первый период мы полностью провалили, сыграли не в свою игру. Но это уже наши внутренние дела, мы об этом с ребятами поговорили. Надо начинать намного лучше. Да и вообще мы сегодня провалили игру.

Дерби – всегда принципиальные матчи, здесь более накаленная атмосфера, все хотят победить. Даже дополнительно настрой не нужен. Но мандража здесь не должно быть.

Все ребята уже поиграли достаточное количество сезонов, чтобы выходить на лед без мандража и показывать качественную игру», – сказал защитник красно-белых.