Жамнов о 3:6 от московского «Динамо»: «Спартак» проспал начало, вернулся в игру, бился до конца, но чуть-чуть не хватило»

Алексей Жамнов оценил поражение «Спартака» от московского «Динамо» (3:6) в КХЛ.

– Мы начали матч сумбурно. Из-за травм нескольких игроков мы немного поменяли сочетания – возможно, поэтому появился сумбур и проспали начало встречи. Молодцы, что потом вернулись в игру – бились до конца, но чуть-чуть нам не хватило.

– Расскажите о причинах отсутствия нескольких лидеров команды.

– Конечно, этих ребят нам не хватило, не ожидали, что так будет. У Морозова и Бурмистрова микротравмы – решили не форсировать их восстановление, сезон только начинается, и он длинный. Будем следить за состоянием игроков и ждать их возвращения со дня на день. Талалуеву просто дали отдохнуть и поставили других ребят – небольшая ротация, ввели свежую кровь.

– В СМИ появлялась информация о том, что Кин вот-вот присоединится к команде.

– Это будет не завтра, а в ближайшие два-три дня. По поводу его участия в следующей игре судить сложно – мы же пока не знаем, в каком он состоянии. Посмотрим и поговорим с ним, и от этого будем отталкиваться – вряд ли он будет готов уже к следующей игре, – сказал главный тренер « ».