Жамнов о 3:6 от московского «Динамо»: «Спартак» проспал начало, вернулся в игру, бился до конца, но чуть-чуть не хватило»

Теги Спартак Алексей Жамнов КХЛ Динамо Хоккей

Алексей Жамнов оценил поражение «Спартака» от московского «Динамо» (3:6) в КХЛ.

– Мы начали матч сумбурно. Из-за травм нескольких игроков мы немного поменяли сочетания – возможно, поэтому появился сумбур и проспали начало встречи. Молодцы, что потом вернулись в игру – бились до конца, но чуть-чуть нам не хватило.

– Расскажите о причинах отсутствия нескольких лидеров команды.

– Конечно, этих ребят нам не хватило, не ожидали, что так будет. У Морозова и Бурмистрова микротравмы – решили не форсировать их восстановление, сезон только начинается, и он длинный. Будем следить за состоянием игроков и ждать их возвращения со дня на день. Талалуеву просто дали отдохнуть и поставили других ребят – небольшая ротация, ввели свежую кровь.

– В СМИ появлялась информация о том, что Кин вот-вот присоединится к команде.

– Это будет не завтра, а в ближайшие два-три дня. По поводу его участия в следующей игре судить сложно – мы же пока не знаем, в каком он состоянии. Посмотрим и поговорим с ним, и от этого будем отталкиваться – вряд ли он будет готов уже к следующей игре, – сказал главный тренер «Спартака».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий