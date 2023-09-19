Кудашов после победы над «Спартаком»: «Миф о легкости – всего лишь миф, который где-то существует, но его никто не видел. Мастерство команды – как она настраивается»
Алексей Кудашов рассказал о победе над «Спартаком» со счетом 6:3.
– Хочу поблагодарить болельщиков и противника.
Дерби получилось отличным – сумасшедшая поддержка в обе стороны, соперничество также было на уровне, игра переходила от одних к другим. Зрители сегодня увидели все, что хотели.
– Перед матчем не было сомнений, что команде может не хватить эмоций? До этого было две встречи с серьезными соперниками.
– Игры идут через день и они все эмоциональные. В этом и заключается мастерство команды – как она настраивается и собирается.
Я не раз говорил игрокам, что миф о легкости – всего лишь миф, который где-то существует, но его никто не видел.
Команда всегда находится под нагрузкой – переезды или постоянные игры этому способствуют. Надо заставлять себя и настраиваться на матчи.
– Можно сказать, что сегодня был пример идеальной командной победы? Номинальные звезды и лидеры ушли в тень, а на первый план вышли такие игроки как Джиошвили, Петухов…
– Так неправильно говорить. Первоначально у нас не было лидеров и остальных.
Есть игроки, кто лучше пасует, обводит или занимается другим. У нас есть четыре хороших звена – сами не знаем, кто выстрелит в определенный момент.
– Когда команда ведет 2:0 и забивает еще один гол на старте периода, часто получается такая картина, как сегодня – при 3:0 появляется расслабленность и соперник почти отыгрывается. В этот момент игроки «Динамо» увлеклись игрой, потеряли бдительность и кураж?
– Игра состоит из конкретных отрезков, моментов и ошибок. Игроки рискуют и это неотъемлемая часть игры, сейчас очень серьезно возросли скорости.
Все настолько быстро происходит – даже нельзя сказать, что увлеклись.
Давайте отдадим должное сопернику, который при таком счете включил пятую скорость. Нужно признать, что «Спартак» сильно добавил.
– Вы в своей игровой карьере когда-нибудь забивали лакросс?
– Я шайбу на клюшку положить не могу – куда мне. Во время карьеры не мог, сейчас и подавно (смеется).
– Вас восхищают такие шайбы, как забросил Егор Петухов?
– Вячеслав Анатольевич Козлов обычно говорит: когда забивает – хорошо, но когда можно просто забить и нет гола – это плохо.
Могу только согласиться и подтвердить. Когда так забивают – это здорово.
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