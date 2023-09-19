Кудашов после победы над «Спартаком»: «Миф о легкости – всего лишь миф, который где-то существует, но его никто не видел. Мастерство команды – как она настраивается»

Алексей Кудашов рассказал о победе над «Спартаком» со счетом 6:3.

– Хочу поблагодарить болельщиков и противника.

Дерби получилось отличным – сумасшедшая поддержка в обе стороны, соперничество также было на уровне, игра переходила от одних к другим. Зрители сегодня увидели все, что хотели.

– Перед матчем не было сомнений, что команде может не хватить эмоций? До этого было две встречи с серьезными соперниками.

– Игры идут через день и они все эмоциональные. В этом и заключается мастерство команды – как она настраивается и собирается.

Я не раз говорил игрокам, что миф о легкости – всего лишь миф, который где-то существует, но его никто не видел.

Команда всегда находится под нагрузкой – переезды или постоянные игры этому способствуют. Надо заставлять себя и настраиваться на матчи.

– Можно сказать, что сегодня был пример идеальной командной победы? Номинальные звезды и лидеры ушли в тень, а на первый план вышли такие игроки как Джиошвили, Петухов…

– Так неправильно говорить. Первоначально у нас не было лидеров и остальных.

Есть игроки, кто лучше пасует, обводит или занимается другим. У нас есть четыре хороших звена – сами не знаем, кто выстрелит в определенный момент.

– Когда команда ведет 2:0 и забивает еще один гол на старте периода, часто получается такая картина, как сегодня – при 3:0 появляется расслабленность и соперник почти отыгрывается. В этот момент игроки « » увлеклись игрой, потеряли бдительность и кураж?

– Игра состоит из конкретных отрезков, моментов и ошибок. Игроки рискуют и это неотъемлемая часть игры, сейчас очень серьезно возросли скорости.

Все настолько быстро происходит – даже нельзя сказать, что увлеклись.

Давайте отдадим должное сопернику, который при таком счете включил пятую скорость. Нужно признать, что « » сильно добавил.

– Вы в своей игровой карьере когда-нибудь забивали лакросс?

– Я шайбу на клюшку положить не могу – куда мне. Во время карьеры не мог, сейчас и подавно (смеется).

– Вас восхищают такие шайбы, как забросил ?

– Вячеслав Анатольевич Козлов обычно говорит: когда забивает – хорошо, но когда можно просто забить и нет гола – это плохо.

Могу только согласиться и подтвердить. Когда так забивают – это здорово.