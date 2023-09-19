Петухов про лакросс-гол «Спартаку»: «Ну и ладно, что уже третий за последнее время. Это не предел»
Егор Петухов высказался про лакросс-гол в ворота «Спартака».
«Динамо» обыграло красно-белых (6:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Это третий гол в исполнении 29-летнего нападающего в подобном стиле – дважды он забивал лакроссом, выступая за «Барыс».
«Ну и ладно, что это уже мой третий лакросс-гол за последнее время. Это не предел. Пора открывать фестиваль лакросс-голов моего имени? Громко сказано.
В этом эпизоде должны были забить еще раньше, произошла заварушка у ворот. Я увидел, что вратарь «Спартака» замешкался на коленках. Подозревал, что он будет так перемещаться, и я был похитрее.
Сам матч прошел при хорошей атмосфере, болельщикам понравился такой хоккей. Динамовские точно были счастливы. Что касается побед над ЦСКА, СКА и «Динамо», то нам позитивные эмоции добавляют любые победы. Но такие особенно сплачивают коллектив, придают хорошие эмоции», – сказал Петухов.
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