Петухов про лакросс-гол «Спартаку»: «Ну и ладно, что уже третий за последнее время. Это не предел»

Теги Спартак КХЛ Динамо Егор Петухов Р-Спорт Хоккей

Егор Петухов высказался про лакросс-гол в ворота «Спартака».

«Динамо» обыграло красно-белых (6:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

Это третий гол в исполнении 29-летнего нападающего в подобном стиле – дважды он забивал лакроссом, выступая за «Барыс».

«Ну и ладно, что это уже мой третий лакросс-гол за последнее время. Это не предел. Пора открывать фестиваль лакросс-голов моего имени? Громко сказано.

В этом эпизоде должны были забить еще раньше, произошла заварушка у ворот. Я увидел, что вратарь «Спартака» замешкался на коленках. Подозревал, что он будет так перемещаться, и я был похитрее.

Сам матч прошел при хорошей атмосфере, болельщикам понравился такой хоккей. Динамовские точно были счастливы. Что касается побед над ЦСКА, СКА и «Динамо», то нам позитивные эмоции добавляют любые победы. Но такие особенно сплачивают коллектив, придают хорошие эмоции», – сказал Петухов.

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