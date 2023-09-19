Петухов про лакросс-гол «Спартаку»: «Ну и ладно, что уже третий за последнее время. Это не предел»

Егор Петухов высказался про лакросс-гол в ворота «Спартака».

« » обыграло красно-белых (6:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это третий гол в исполнении 29-летнего нападающего в подобном стиле – дважды он забивал лакроссом, выступая за «Барыс».

«Ну и ладно, что это уже мой третий лакросс-гол за последнее время. Это не предел. Пора открывать фестиваль лакросс-голов моего имени? Громко сказано.

В этом эпизоде должны были забить еще раньше, произошла заварушка у ворот. Я увидел, что вратарь « » замешкался на коленках. Подозревал, что он будет так перемещаться, и я был похитрее.

Сам матч прошел при хорошей атмосфере, болельщикам понравился такой хоккей. Динамовские точно были счастливы. Что касается побед над ЦСКА, СКА и «Динамо», то нам позитивные эмоции добавляют любые победы. Но такие особенно сплачивают коллектив, придают хорошие эмоции», – сказал .

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