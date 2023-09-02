Разин о несыгранности: «У «Металлурга» есть иностранцы, которые только подъехали, две-три тренировки провели. Проблемы есть, но они не такие большие»

Андрей Разин высказался после матча против «Автомобилиста» (2:3).

«Всех с началом чемпионата. По игре – очень плохое начало, « » доминировал, хорошо, что пропустили только один гол. Скорее всего, это связано с тем, что у нас много молодых ребят, переволновались, наверное.

Вратарь нас держал в игре, потом со второй половины первого периода выровняли игру, считаю, что доминировали во втором и третьем периодах. Во втором жалко, что пять минут большинства не использовали, были моменты – не забили.

В третьем периоде забили хорошие голы, сопернику шансов не давали, играли хорошо, но одна ошибка перевернула игру. «Автомобилист» с победой.

Плохое начало из-за несыгранности? У нас есть иностранцы, которые только подъехали, две-три тренировки провели. Действительно, есть проблемы, но они не такие большие, потому что хоккей примерно одинаковый. В современном хоккее нет уже пятерки Ларионова, хоккей изменился.

Не появилось ли новых принципиальных соперников за время предсезонки? Для меня «Автомобилист» всегда принципиальный, все сделали, чтобы их обыграть», – сказал главный тренер « » .