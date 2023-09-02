Разин о несыгранности: «У «Металлурга» есть иностранцы, которые только подъехали, две-три тренировки провели. Проблемы есть, но они не такие большие»

Теги Металлург Мг Автомобилист КХЛ Андрей Разин Хоккей

Андрей Разин высказался после матча против «Автомобилиста» (2:3).

«Всех с началом чемпионата. По игре – очень плохое начало, «Автомобилист» доминировал, хорошо, что пропустили только один гол. Скорее всего, это связано с тем, что у нас много молодых ребят, переволновались, наверное.

Вратарь нас держал в игре, потом со второй половины первого периода выровняли игру, считаю, что доминировали во втором и третьем периодах. Во втором жалко, что пять минут большинства не использовали, были моменты – не забили.

В третьем периоде забили хорошие голы, сопернику шансов не давали, играли хорошо, но одна ошибка перевернула игру. «Автомобилист» с победой. 

Плохое начало из-за несыгранности? У нас есть иностранцы, которые только подъехали, две-три тренировки провели. Действительно, есть проблемы, но они не такие большие, потому что хоккей примерно одинаковый. В современном хоккее нет уже пятерки Ларионова, хоккей изменился.

Не появилось ли новых принципиальных соперников за время предсезонки? Для меня «Автомобилист» всегда принципиальный, все сделали, чтобы их обыграть», – сказал главный тренер «Металлурга» Разин.

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Xell
Ответ Stepan Moris
С такой дыркой в воротах тяжело будет дальше.
Смотри ширше и глубже. Что сделал Металлург. Отдал Всех лидеров, легов и даже Голдобина, слил Паскуале, вместо него взяли вратарей уровня МХЛ. На какой результат ты надеешься.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stepan Moris
С такой дыркой в воротах тяжело будет дальше.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Magnit102
Ну,на легионеров как бы не надо всё складывать, Андрей Владимирович... Проблемы есть и серьёзные.Первый период вообще был отвратительным.Спишем на волнение,первый матч в регулярке,молодость.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stepan Moris
Ответ Xell
Смотри ширше и глубже. Что сделал Металлург. Отдал Всех лидеров, легов и даже Голдобина, слил Паскуале, вместо него взяли вратарей уровня МХЛ. На какой результат ты надеешься.
О каких лидерах ты говоришь? Филл, который так ничего и не показал? Коля, который раз в пол года забивал? Лайпсик, который пытался всю команду соперника обыграть и зачастую из-за него пропускали голевую атаку? Кто еще был лидером в Металлурге? Мало почистили. Есть еще кандидаты.
Паскуале - единственный кого не стоило отдавать, а остальных правильно, что выперли!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий