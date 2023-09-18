Саша Хмелевски: «Торпедо» – обычный соперник. Они могут бегать, сколько хотят, играть в пас, но если «Салават» выигрывает – без разницы»

Саша Хмелевски поделился эмоциями после победы над «Торпедо».

« » выиграл со счетом 1:0 в овертайме в матче Фонбет чемпионата .

– Тяжелая игра. С ними всегда трудно. Мы нашли, как победить. Классная победа.

– Скромный счет. Почему так мало шайб?

– Обе команды хотели выиграть. Мы терпели, знали, что у нас будут моменты. Так бывает. Нужно при любых вариантах побеждать.

– Соперник казался быстрее и чуть больше бросал. С чем это связано?

– Они могут бегать, сколько хотят, самое главное – мы победили. Они могут играть в пас, но если мы выигрываем, то нам без разницы.

– Чем-то соперник удивил?

– Обычный соперник. Конечно, против них тяжело играть, но и против «Ак Барса» трудно.

Все, кто приезжает сюда, всегда заряжены. Болельщики громко поддерживают, надо быть всегда готовым.

– Как вам реакция болельщиков на гол в овертайме?

– Они молодцы. Потерпели, как и мы. Преподнесли им подарок, чтобы начать неделю правильно, – сказал нападающий «Салавата Юлаева» .