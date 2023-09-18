Саша Хмелевски: «Торпедо» – обычный соперник. Они могут бегать, сколько хотят, играть в пас, но если «Салават» выигрывает – без разницы»

Теги Салават Юлаев Торпедо КХЛ Саша Хмелевски Хоккей

Саша Хмелевски поделился эмоциями после победы над «Торпедо».

«Салават Юлаев» выиграл со счетом 1:0 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Тяжелая игра. С ними всегда трудно. Мы нашли, как победить. Классная победа.

– Скромный счет. Почему так мало шайб?

– Обе команды хотели выиграть. Мы терпели, знали, что у нас будут моменты. Так бывает. Нужно при любых вариантах побеждать.

– Соперник казался быстрее и чуть больше бросал. С чем это связано?

– Они могут бегать, сколько хотят, самое главное – мы победили. Они могут играть в пас, но если мы выигрываем, то нам без разницы.

– Чем-то соперник удивил?

– Обычный соперник. Конечно, против них тяжело играть, но и против «Ак Барса» трудно.

Все, кто приезжает сюда, всегда заряжены. Болельщики громко поддерживают, надо быть всегда готовым.

– Как вам реакция болельщиков на гол в овертайме?

– Они молодцы. Потерпели, как и мы. Преподнесли им подарок, чтобы начать неделю правильно, – сказал нападающий «Салавата Юлаева» Саша Хмелевски.

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4 комментария

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deadflower
Вам понятно без разницы, а болельщикам есть
+4
-1
+3
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a.n.melnikov11111985@icloud.com
Вас «недовертели», а вам без разницы)
+5
-3
+2
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Strannix
Для заголовка взяли самую провокационную часть))
+1
-1
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borman usinsk
Ответ a.n.melnikov11111985@icloud.com
Вас «недовертели», а вам без разницы)
щеглы))
0
0
0
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