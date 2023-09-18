Ларионов против замены вратаря в овертайме – так забил «Салават»: «Если нужны очки для выхода в плей-офф – да. Но не играю в эти игры. Я сторонник старой школы»

Игорь Ларионов высказался о поражении от «Салавата Юлаева».

«Торпедо» проиграло со счетом 0:1 ОТ в матче Фонбет чемпионата . Уфимцы в овертайме заменили вратаря и забили победный гол, играя в формате «5 на 3».

– Хочу поздравить « » с победой. За усилие и эстетику, которую они показали болельщикам Уфы.

К сожалению, уезжаем с одним очком. Разочарование от этого есть, жизнь продолжается, расслабляться некогда.

– Подвела ли дисциплина команду?

– Можно говорить об этом очень долго.

Многие вещи находятся в руках арбитров, которые делают свою работу. Можно жаловаться, придираться, оправдываться. Дело не в этом.

Кому-то больше позвало, кому-то – меньше. Блестящая игра держала «Салават» всю игру.

Когда ты не забиваешь голы, то, естественно, трудно рассчитывать на всех. По игре только слова благодарности и похвалы. Играли в тот хоккей, который хотим пропагандировать.

– Как вам ход с заменой вратаря в овертайме?

– Правило с большинством есть в НХЛ. Я никогда такое делать не буду по ряду причин.

Если только команде нужны очки, чтобы попасть в плей-офф – тогда да. А так игра должна идти как идет, «3 на 3», и так же и заканчиваться с овертаймом. Это мое мнение. Я в эти игры не играю

– Почему не нравится этот момент?

– Я сторонник старой школы, когда игра решается в равных составах.

Понятно, что есть риски, интерес болельщиков, но я никогда не рассматривал выпуск лишнего игрока на овертайм, – сказал главный тренер « » .