Ларионов против замены вратаря в овертайме – так забил «Салават»: «Если нужны очки для выхода в плей-офф – да. Но не играю в эти игры. Я сторонник старой школы»

Теги Салават Юлаев Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Александр Самонов Хоккей

Игорь Ларионов высказался о поражении от «Салавата Юлаева».

«Торпедо» проиграло со счетом 0:1 ОТ в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Уфимцы в овертайме заменили вратаря и забили победный гол, играя в формате «5 на 3».

– Хочу поздравить «Салават» с победой. За усилие и эстетику, которую они показали болельщикам Уфы.

К сожалению, уезжаем с одним очком. Разочарование от этого есть, жизнь продолжается, расслабляться некогда.

– Подвела ли дисциплина команду?

– Можно говорить об этом очень долго.

Многие вещи находятся в руках арбитров, которые делают свою работу. Можно жаловаться, придираться, оправдываться. Дело не в этом.

Кому-то больше позвало, кому-то – меньше. Блестящая игра Александра Самонова держала «Салават» всю игру.

Когда ты не забиваешь голы, то, естественно, трудно рассчитывать на всех. По игре только слова благодарности и похвалы. Играли в тот хоккей, который хотим пропагандировать.  

– Как вам ход с заменой вратаря в овертайме?

– Правило с большинством есть в НХЛ. Я никогда такое делать не буду по ряду причин.

Если только команде нужны очки, чтобы попасть в плей-офф – тогда да. А так игра должна идти как идет, «3 на 3», и так же и заканчиваться с овертаймом. Это мое мнение. Я в эти игры не играю  

– Почему не нравится этот момент?

– Я сторонник старой школы, когда игра решается в равных составах.

Понятно, что есть риски, интерес болельщиков, но я никогда не рассматривал выпуск лишнего игрока на овертайм, – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.

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26 комментариев

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Матроскин52
Игорь Николаевич имеет свою точку зрения … заменили и заменили… что теперь делать… В данном случае философия хоккея Профессора выше философии Козлова о результате… у каждого свой путь…
+13
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+10
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Саня52
На мой взгляд спорный коммент,но видимо Профессор знает,что говорит и делает. Очки нужны в каждом матче,а не в феврале жалеть о них. Курочка по зёрнышку...😉
+10
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+9
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Саня52
Ответ Матроскин52
Игорь Николаевич имеет свою точку зрения … заменили и заменили… что теперь делать… В данном случае философия хоккея Профессора выше философии Козлова о результате… у каждого свой путь…
Процесс добывания очков от Профессора неординарный,смотрибельный,интригующий,но важен в любом случае результат. Опыт такой пацанам нашим нужен,кости есть-мясо нарастёт,верим в команду и Профессора!✊✊✊
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+8
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Ilya Ilya
Так то очки и нужны для выхода в ПО)))
ПО то главное )
+8
-1
+7
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Hudson_Hawk
Ничего плохого в этом не вижу, тут как говорится или пан или пропал.
+6
-1
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Огюст
Есть правила по замене вратаря на полевого игрока для каждой команды - каждая может это сделать - Салават так рискнул и победил ! Это риск и сколько раз с Этой заменой на четвёртого полевого в овер-тайме получали себе голы !
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badr
Вот согласен, по честному надо, договорится перед ОТ, что обе команды снимают вратаря и всё, кто быстрее попал, тот и взял 2 очка.
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Саня52
Ответ Ачиваков Марат
Во первых не 3 на 3 а 3 на 4 играли. Кто не рескует, тот не пьет шампанское, Профессор.
Марат,не 3х3,а 3х5😉
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Юрий Павлов
замена вратаря в овертайме - момент 50/50. даже в этой игре СЮ чуть не обжёгся при игре 5на3. не пожадничал бы Летунов и катнул чуть в центр сокоманднику, может быть и закинули. может быть, а может и нет. мы этого не узнаем. данная ситуация спорная 50/50.. Тот же СВ поменял бы вратаря на 4 полевого, если бы не было удаления?
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Сидни Кросби 2
Ответ Юрий Павлов
замена вратаря в овертайме - момент 50/50. даже в этой игре СЮ чуть не обжёгся при игре 5на3. не пожадничал бы Летунов и катнул чуть в центр сокоманднику, может быть и закинули. может быть, а может и нет. мы этого не узнаем. данная ситуация спорная 50/50.. Тот же СВ поменял бы вратаря на 4 полевого, если бы не было удаления?
Я тоже так считаю поторопился он с броском,нужно было водвигатся,если бы не бросил,возможно на нём нарушали бы правила.
И тогда Салаватные ругали бы Козлова.
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Archi Muha
Можно что угодно говорить, если все три звена сыграны и команда идёт на первом месте в ЗапДив. Споткнулся Профессор на Татарах и диких Башкирах. Можно и зубами рвать, если очки нужны. А сам не больно то уверенный тренер
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Юрий Павлов
Ответ Геннадий Туник
Нужно уметь наказывать соперника за такие вещи хотя бы тем,что выигрывать вбрасывание в своей зоне и забивать затем в пустые ворота.
при игре 5на3 даже выиграное вбрасывание ничего не даст.
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Vladimir108
Ответ Операция Ы
Фёдоров в ЦСКА использует это постоянно и довольно успешно. Но тут же "профессор" кислых щей, король начала регулярки))
Хорошо хоть не ты профессор))) завидуй молча, человек умнее тебя, грубого про соперника ни когда не скажет
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Валерий Сергеевич
Ответ Операция Ы
Фёдоров в ЦСКА использует это постоянно и довольно успешно. Но тут же "профессор" кислых щей, король начала регулярки))
Федоров уже поплатился за это.
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Lari
Ответ Radik_2.0
не знал, что осенью очки не нужны)
Осенью очки не нужны, чтоб весной их не считать. Ларионов полагает, что Торпедо уже а плэй-офф.
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Сидни Кросби 2
Ответ badr
Вот согласен, по честному надо, договорится перед ОТ, что обе команды снимают вратаря и всё, кто быстрее попал, тот и взял 2 очка.
2 очка взяли матрасы,давать такое удаление перед ОТ.
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Евгений Мешков
Ответ Ilya Ilya
Так в спорте главное результат
только какой? спортивный или финансовый? одно с дргим не всегда идет рука об руку
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Ilya Ilya
Ответ Матроскин52
Игорь Николаевич имеет свою точку зрения … заменили и заменили… что теперь делать… В данном случае философия хоккея Профессора выше философии Козлова о результате… у каждого свой путь…
Так в спорте главное результат
+2
-2
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Сидни Кросби 2
Ответ Hudson_Hawk
Ничего плохого в этом не вижу, тут как говорится или пан или пропал.
Не видешь, потому что Летунов не попал,тогда бы его костерили уфимцы на чём свет стоит.
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Геннадий Туник
Нужно уметь наказывать соперника за такие вещи хотя бы тем,что выигрывать вбрасывание в своей зоне и забивать затем в пустые ворота.
+1
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Radik_2.0
не знал, что осенью очки не нужны)
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FanSector52
Лукавит Игорь Николаевич..Ох лукавит!
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Рамис Зарипов
Ларионов уже сам запутался
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