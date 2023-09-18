Козлов о «Торпедо»: «Салават» обыграл AC/DC – с ними нельзя играть вторым номером. Шайба много прыгала – качество льда не позволяет играть лучше»

Теги Салават Юлаев Торпедо Виктор Козлов Игорь Ларионов КХЛ Александр Самонов Хоккей

Виктор Козлов заявил, что «Салават» обыграл «Торпедо» в лице группы AC/DC.

«Салават Юлаев» победил со счетом 1:0 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Хорошая победа. Саша Самонов – молодец. Первая игра на ноль.

В меньшинстве хорошо сыграли, много блокированных бросков. Шайба много прыгала, качество льда не позволяет играть лучше.

– Что думаете по поводу того, что «Торпедо» давило, много бросало, заставляло вас откатываться?

– «Торпедо» много бросало. Я успел посмотреть половину первого периода до пресс-конференции.

Эти броски не были из опасных позиций. Самонов видел все броски. Мы грамотно все блокировали.

– Во втором периоде «Торпедо» вас часто зажимали в своей зоне. Почему так происходило?

– Если ты не поменялся вовремя, то тебя закрывают в позиционной атаке.

Надо лучше контролировать шайбу, накладывать смену на смену. Двигаться с шайбой в зоне атаки, уходить глубже. Ребята действовали грамотно по ситуации.

Не было желания играть вторым номером. С «Торпедо» нельзя играть вторым номером.

В первой половине игры не всегда это получилось. В третьем периоде мы стали агрессивнее, сыграли по-другому.

Игорь Ларионов сравнил стили команд в формате групп. Назвал «Торпедо» роком, AC/DC, а вас джазовой группой или кантри. Что думаете по этому поводу?

– Я не знаю, какая мы группа, но мы одержали мы сегодня обыграли AC/DC, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.

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7 комментариев

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Михаил Опякин
Он во время игры на лёд не смотрел что ли?
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Артем Захаров
по-моему рискнул и оправдал,победителей не судят, прибавили после второго периода СЮ,но не достаточно,нужно было я думаю добавить игрока и это сработало, Козлову отдельно респект за то что не боится брать игру в свои руки(как бы это не звучало) на сегодня он сделал максимум. ну и Лещу отдельный спасиб как и конечно же Самми(этот ваще Красава сегодняшний)
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Юрий Павлов
обидно. второй матч подряд выход 1в0 не реализуем. и при этом нельзя исключать, что оба момента стоили победы
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Матроскин52
Выиграли и выиграли… два очка не пахнут… у нас одно и хорошо…
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rustam akhmetyanov
Ответ Сидни Кросби 2
Не вы обыграли,а матрасы.
С почином терпила
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