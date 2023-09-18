Козлов о «Торпедо»: «Салават» обыграл AC/DC – с ними нельзя играть вторым номером. Шайба много прыгала – качество льда не позволяет играть лучше»

Виктор Козлов заявил, что «Салават» обыграл «Торпедо» в лице группы AC/DC.

« » победил со счетом 1:0 в овертайме в матче Фонбет чемпионата .

– Хорошая победа. Саша Самонов – молодец. Первая игра на ноль.

В меньшинстве хорошо сыграли, много блокированных бросков. Шайба много прыгала, качество льда не позволяет играть лучше.

– Что думаете по поводу того, что «Торпедо» давило, много бросало, заставляло вас откатываться?

– «Торпедо» много бросало. Я успел посмотреть половину первого периода до пресс-конференции.

Эти броски не были из опасных позиций. Самонов видел все броски. Мы грамотно все блокировали.

– Во втором периоде «Торпедо» вас часто зажимали в своей зоне. Почему так происходило?

– Если ты не поменялся вовремя, то тебя закрывают в позиционной атаке.

Надо лучше контролировать шайбу, накладывать смену на смену. Двигаться с шайбой в зоне атаки, уходить глубже. Ребята действовали грамотно по ситуации.

Не было желания играть вторым номером. С «Торпедо» нельзя играть вторым номером.

В первой половине игры не всегда это получилось. В третьем периоде мы стали агрессивнее, сыграли по-другому.

– сравнил стили команд в формате групп. Назвал « » роком, AC/DC, а вас джазовой группой или кантри. Что думаете по этому поводу?

– Я не знаю, какая мы группа, но мы одержали мы сегодня обыграли AC/DC, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» .