Козлов о «Торпедо»: «Салават» обыграл AC/DC – с ними нельзя играть вторым номером. Шайба много прыгала – качество льда не позволяет играть лучше»
Виктор Козлов заявил, что «Салават» обыграл «Торпедо» в лице группы AC/DC.
«Салават Юлаев» победил со счетом 1:0 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Хорошая победа. Саша Самонов – молодец. Первая игра на ноль.
В меньшинстве хорошо сыграли, много блокированных бросков. Шайба много прыгала, качество льда не позволяет играть лучше.
– Что думаете по поводу того, что «Торпедо» давило, много бросало, заставляло вас откатываться?
– «Торпедо» много бросало. Я успел посмотреть половину первого периода до пресс-конференции.
Эти броски не были из опасных позиций. Самонов видел все броски. Мы грамотно все блокировали.
– Во втором периоде «Торпедо» вас часто зажимали в своей зоне. Почему так происходило?
– Если ты не поменялся вовремя, то тебя закрывают в позиционной атаке.
Надо лучше контролировать шайбу, накладывать смену на смену. Двигаться с шайбой в зоне атаки, уходить глубже. Ребята действовали грамотно по ситуации.
Не было желания играть вторым номером. С «Торпедо» нельзя играть вторым номером.
В первой половине игры не всегда это получилось. В третьем периоде мы стали агрессивнее, сыграли по-другому.
– Игорь Ларионов сравнил стили команд в формате групп. Назвал «Торпедо» роком, AC/DC, а вас джазовой группой или кантри. Что думаете по этому поводу?
– Я не знаю, какая мы группа, но мы одержали мы сегодня обыграли AC/DC, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.
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