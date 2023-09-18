Вратарь «Флориды» Найт из-за ОКР пошел в программу помощи игрокам. Он внезапно стал часто и долго мыть руки, думать о болезнях

Спенсер Найт рассказал, что решил пройти программу помощи игрокам из-за ОКР.

В феврале вратарь «Флориды» покинул расположение команды на неопределенный срок.

Программа помощи, курируемая и Ассоциацией игроков, призвана помочь хоккеистам, столкнувшимся с психологическими проблемами, злоупотреблением психоактивными веществами и другими трудностями.

«Я двигался не в том направлении, в котором хотел», – сказал 22-летний американец.

Он рассказал, что все началось еще в 2019 году, когда он был первокурсником Бостонского колледжа. Он вдруг начал чрезмерно часто и долго мыть руки. Количество походов в уборную увеличилось до такой степени, что после сезона он поговорил с родителями и подумал о необходимости помощи. При этом Найт хорошо учился в школе, был одним из лучших вратарей студенческого хоккея США и выиграл золотую медаль в составе сборной США на чемпионате мира среди юниоров 2021 года.

Все изменилось в декабре, когда он вышел на игру против «Виннипега» и почувствовал себя плохо. Спенсер пропустил три гола в том матче и был заменен. Дома у него поднялась температура. Это был грипп, но, по словам Найта, у него в мозгу что-то щелкнуло, и ему начали приходить в голову мысли о том, что он может чем-то заразиться и заболеть. С того времени и до момента ухода из команды у вратаря были проблемы со сном, дошло до того, что он не мог полноценно работать.

За походом «Пантерс» в финал Кубка Стэнли он наблюдал со смешанными чувствами. С одной стороны, был в восторге от игры товарищей по команде, а с другой, чувствовал себя ужасно из-за того, что не был с ними.

«Когда происходит что-то подобное, есть ощущение, что ты всех подвел. Я никогда не хотел быть обузой. Я говорил людям, что [команда вышла в финал], потому что они избавились от мертвого груза», – смеясь сказал Найт.

Найт провел это время, работая один на один с экспертом по ОКР и общаясь с другими людьми, которые справляются с этим расстройством в повседневной жизни. Сейчас хоккеист чувствует, что он гораздо лучше подготовлен к тому, чтобы жить с этим, хотя понимает, что ему еще предстоит период адаптации перед возвращением на свой уровень.

«Я все еще могу быть тем игроком, которым хочу, и я все еще верю, что могу стать одним из лучших вратарей в НХЛ.

Может быть, это в этом сезоне, может быть, в следующем, может быть, через три-четыре года или пять лет. Я не знаю. Я знаю, что я способен», – сказал Найт.

Срок соглашения с кэпхитом 4,5 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.

Ранее нападающий «Рейнджерс» признался, что у него обсессивно-компульсивное расстройство.

ОКР – психическое расстройство, при котором у больного непроизвольно появляются навязчивые, мешающие или пугающие мысли. Он постоянно пытается избавиться от вызванной мыслями тревоги с помощью навязчивых действий.

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