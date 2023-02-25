Вратарь «Флориды» Найт покинул расположение команды и пройдет программу помощи игрокам
Вратарь «Флориды» Спенсер Найт выбыл на неопределенный срок, он пройдет программу помощи.
21-летний вратарь покинул расположение команды.
Программа помощи, курируемая НХЛ и Ассоциацией игроков, призвана помочь хоккеистам, столкнувшимся с психологическими проблемами, злоупотреблением психоактивными веществами и другими трудностями.
Как пишет Florida Hockey Now, проблемы Найта не связаны с алкоголем или наркотиками.
В текущем календарном году американец провел только 4 матча. По ходу этого сезона (21 игра, 9 побед, 90,1% сэйвов, коэффициент надежности 3,18) он столкнулся с травмами и болезнью.
Сменщиком Сергея Бобровского на время отсутствия Найта будет Алекс Лайон.
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