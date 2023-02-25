Вратарь «Флориды» Найт покинул расположение команды и пройдет программу помощи игрокам

Вратарь «Флориды» выбыл на неопределенный срок, он пройдет программу помощи.

21-летний вратарь покинул расположение команды.

Программа помощи, курируемая НХЛ и Ассоциацией игроков, призвана помочь хоккеистам, столкнувшимся с психологическими проблемами, злоупотреблением психоактивными веществами и другими трудностями.

Как пишет Florida Hockey Now, проблемы Найта не связаны с алкоголем или наркотиками.

В текущем календарном году американец провел только 4 матча. По ходу этого сезона (21 игра, 9 побед, 90,1% сэйвов, коэффициент надежности 3,18) он столкнулся с травмами и болезнью.

Сменщиком Сергея Бобровского на время отсутствия Найта будет Алекс Лайон.