Вратарь «Флориды» Найт покинул расположение команды и пройдет программу помощи игрокам

Теги Флорида Сергей Бобровский НХЛ Спенсер Найт Здоровье Хоккей

Вратарь «Флориды» Спенсер Найт выбыл на неопределенный срок, он пройдет программу помощи.

21-летний вратарь покинул расположение команды. 

Программа помощи, курируемая НХЛ и Ассоциацией игроков, призвана помочь хоккеистам, столкнувшимся с психологическими проблемами, злоупотреблением психоактивными веществами и другими трудностями. 

Как пишет Florida Hockey Now, проблемы Найта не связаны с алкоголем или наркотиками. 

В текущем календарном году американец провел только 4 матча. По ходу этого сезона (21 игра, 9 побед, 90,1% сэйвов, коэффициент надежности 3,18) он столкнулся с травмами и болезнью. 

Сменщиком Сергея Бобровского на время отсутствия Найта будет Алекс Лайон. 

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1 комментарий

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ruslanych
Теперь понятно, почему Найт перестал прогрессировать. 21 год, а уже надо реабилитацию проходить, карьеру загубил по факту.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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