Аймурзин об «Адмирале» в прошлом плей-офф: «Не скажу, что они играют мерзко. Но сильно удивился, как они используют моменты»

Теги Салават Юлаев КХЛ Кубок Гагарина Адмирал Данил Аймурзин Хоккей

Данил Аймурзин высказался об игре «Адмирала» в прошлом плей-офф.

В первом раунде приморцы победили «Салават Юлаев» (4-2).

— Наверное, видели резкие высказывания Панина про «Адмирал»? Играть с приморской командой настолько мерзко?

— В регулярке с ними было проще играть. Тогда мы просто реализовали свои моменты, и игра прошла спокойно. А в плей-офф не получилось этого сделать.

Даже находясь в ВХЛ, я, естественно, следил за началом серии «Салавата» и «Адмирала», переживал за парней и видел, как игроки соперника забивают полумоменты, а у нас два 100-процентных шанса – и нет гола. Ты просто не знаешь, что с этим делать.

И вот в последнем матче уже сам с этим столкнулся. Не скажу, что они играют мерзко. Но я сильно удивился, как они используют свои моменты. Не знаю, удача это или случайность, однако у них это получилось, потому они и прошли дальше, – сказал экс-нападающий «Салавата Юлаева», а ныне игрок Северстали».

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1 комментарий

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Strannix
У Адмирала залетало всё, даже просто какие то дикие набросы.
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